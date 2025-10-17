Diwali से पहले रोज खाएं ये 5 चीजें, बिना मेकअप के ही चेहरा चमकेगा

नारी डेस्क : त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा दमकता और ताजा दिखे। इसके लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली ग्लो तो अंदर से आता है। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि अगर आप दिवाली तक अपनी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करें, तो बिना मेकअप भी आपकी स्किन नैचुरली चमकने लगेगी। आइए जानते हैं वे 5 चीजें जो स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाती हैं।

हल्दी – नेचुरल ग्लो का रहस्य

आयुर्वेद में हल्दी को सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है। यह शरीर की सूजन (Inflammation) को कम करती है और स्किन की डलनेस मिटाती है। रोजाना रात को गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं। चाहें तो हल्दी को घी में बने लड्डुओं में भी मिला सकते हैं। इससे त्वचा में नैचुरल गोल्डन ग्लो आता है।

गुलाब जल – त्वचा को भीतर से हाइड्रेट करता है

गुलाब जल सिर्फ लगाने के लिए नहीं, बल्कि पीने से भी शरीर ठंडा और त्वचा हाइड्रेट रहती है। रोजाना गुलाब के पानी की कुछ बूंदें खीर, शरबत या नारियल पानी में मिलाकर पिएं। यह स्किन पर नेचुरल ब्लश लाता है और पित्त को संतुलित करता है।

केसर – चमकदार त्वचा का रहस्य

केसर सदियों से सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और त्वचा की रंगत निखारता है। रात में 2-3 केसर के धागे दूध में भिगो दें और सुबह वह दूध पी लें। इससे स्किन में नेचुरल ब्राइटनेस आती है और चेहरा चमक उठता है।

घी – स्किन को पोषण और नमी देता है

घी शरीर और त्वचा दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट बनाता है।रोजाना एक चम्मच घी गर्म पानी के साथ लें। रात में सोने से पहले होंठों पर घी की एक बूंद लगाने से वे भी मुलायम बने रहते हैं।

तिल के बीज – कोलेजन बढ़ाने में मददगार

तिल के बीज जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। यह त्वचा को जवान बनाए रखते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। बस हल्के भूने हुए तिल को सलाद, लड्डू या चटनी में शामिल करें। इससे स्किन अंदर से हेल्दी और टाइट बनी रहती है।

दिवाली के आने से पहले अगर आप इन 5 आयुर्वेदिक चीजों को अपनी रोजाना डाइट में शामिल कर लें, तो आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी त्वचा खुद-ब-खुद अंदर से चमकने लगेगी और त्योहारों में चेहरा स्वाभाविक रूप से दमक उठेगा।