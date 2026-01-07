Liver फेलियर के मामले तेजी से बढ़ रहे क्योंकि लोग कर रहे ये गलतियां

07 JANWEDNESDAY2026 9:31:26 PM
नारी डेस्कः आज के समय में लिवर फेलियर (Liver Failure) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गलत जीवनशैली और रोज़मर्रा की आदतें हैं। लोग जाने-अनजाने ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।

लिवर फेलियर क्यों बढ़ रहा है?

फैटी लिवर, लिवर फेलियर और लिवर से जुड़ी सारी हैल्थ समस्याओं का कनैक्शन लाइफस्टाइल से जुड़ा है। लोगों का खान-पान और लाइफस्टाइल लगातार बिगड़ता जा रहा है। यहीं कारण है कि अब लिवर से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। 

1. गलत खान-पान सबसे बड़ा कारण

जंक फूड, फास्ट फूड, तला-भुना और ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना
अधिक मीठा, शुगर ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड।
इससे फैटी लिवर की समस्या होती है, जो आगे चलकर लिवर फेलियर में बदल सकती है।
2. शराब का बढ़ता सेवन

नियमित और ज्यादा मात्रा में शराब पीना
लंबे समय तक शराब का सेवन
शराब लिवर सेल्स को नष्ट करती है, जिससे सिरोसिस और लिवर फेलियर का खतरा बढ़ता है।

3. दवाओं का गलत और ज्यादा इस्तेमाल

बिना डॉक्टर की सलाह पेनकिलर, आयुर्वेदिक या सप्लीमेंट्स लेना
लंबे समय तक दवाइयों का सेवन
इससे ड्रग-इंड्यूस्ड लिवर इंजरी हो सकती है।

4. मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी

लंबे समय तक बैठकर काम करना
एक्सरसाइज न करना
मोटापा नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) को जन्म देता है।

5. हेपेटाइटिस संक्रमण

हेपेटाइटिस B और C का समय पर इलाज न कराना।
संक्रमित सुई या असुरक्षित खून।
धीरे-धीरे लिवर को पूरी तरह खराब कर सकता है।

6. दूषित पानी और गलत जीवनशैली

गंदा पानी पीना।
बाहर का अस्वच्छ खाना।
इससे लिवर इंफेक्शन और सूजन बढ़ती है।

लिवर को लेकर लोग कर रहे हैं सबसे बड़ी गलतियां

शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना
फैटी लिवर को हल्के में लेना
शराब “कंट्रोल में” होने का भ्रम
बिना जांच दवाइयाँ लेना
हेल्थ चेकअप न कराना

लिवर खराब होने के शुरुआती संकेत

लगातार थकान
पेट के दाहिने हिस्से में दर्द
आंखों और त्वचा का पीला पड़ना
भूख न लगना
सूजन और वजन घटना।

नोटः लिवर फेलियर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह लंबे समय की गलत आदतों का नतीजा होता है। अगर समय रहते खान-पान सुधारा जाए, शराब से दूरी बनाई जाए और नियमित जांच कराई जाए, तो लिवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है।

लिवर को हैल्दी रखने वाले फूड्स 

लिवर शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है, जो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने, पाचन सुधारने और मेटाबॉलिज़्म में अहम भूमिका निभाता है। सही खान-पान से लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। जानिए लिवर को स्वस्थ रखने वाले बेस्ट फूड्स

1. हरी पत्तेदार सब्ज़ियां

पालक, मेथी, सरसों, बथुआ खाएं, ये लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इससे फैटी लिवर का खतरा कम हो जाता है। 

2. खट्टे फल

नींबू, आंवला, संतरा खाएं ये विटामिन-C से भरपूर होते हैं। यह खट्टे फल लिवर एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं

3. लहसुन

सल्फर कंपाउंड्स लिवर को साफ करते हैं, फैट जमने से रोकता है। इसलिए लहसुन का सेवन ज्यादा करें। 

4. ड्राय फ्रूट्स

अखरोट, बादाम में  ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह भी फैटी लिवर में फायदेमंद है।

5. ग्रीन टी

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग्रीन टी लिवर में सूजन कम करती है। 

6. साबुत अनाज

ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार भी फैट फैट कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर संतुलित करने में भी मददगार है। 

7. दही और प्रोबायोटिक्स

आंत और लिवर के बीच संतुलन टॉक्सिन्स कम करते हैं।

8. चुकंदर और गाजर

नैचुरल डिटॉक्स के लिए चुकंदर और गाजर खाएं।  खून साफ करने में मदद करते हैं। 

9. फैटी फिश

सालमन, टूना खाने से आपको ओमेगा-3 से भरपूर मिलेगा। लिवर में फैट कम करता है।

10. सेब

फाइबर और पेक्टिन से लिवर की सफाई में मदद करता है। 

किन चीज़ों से बचें

शराब,  जंक और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और मैदा और तली-भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। 

याद रखें ये बात

लिवर को हेल्दी रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम बेहद ज़रूरी हैं। छोटी-छोटी डाइट बदलाव लिवर को बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं।

