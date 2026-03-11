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गैस बचाने का सही समय! इन 6 आसान किचन हैक्स से ज्यादा दिनों तक चलेगा LPG सिलेंडर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Mar, 2026 11:58 AM
गैस बचाने का सही समय! इन 6 आसान किचन हैक्स से ज्यादा दिनों तक चलेगा LPG सिलेंडर

 नारी डेस्क: आजकल दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का असर भारत पर भी पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में घर का बजट संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि हम रसोई में गैस का इस्तेमाल समझदारी से करें। अगर आपका LPG सिलेंडर सामान्य तौर पर 30 दिन चलता है और आप कुछ छोटे-छोटे किचन टिप्स अपनाते हैं, तो वही सिलेंडर 40–45 दिन तक भी चल सकता है। इससे साल भर में आप 3 से 4 सिलेंडर तक की बचत कर सकते हैं। दरअसल, हम अक्सर रसोई में अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे गैस ज्यादा खर्च होती है। लेकिन अगर कुछ आसान आदतें बदल ली जाएं, तो गैस की खपत काफी कम की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 6 आसान किचन हैक्स जो गैस बचाने में मदद करेंगे।

 खाना हमेशा ढककर पकाएं

खाना बनाते समय बर्तन को ढक्कन से ढकना सबसे आसान और असरदार तरीका है। जब बर्तन खुला रहता है तो भाप के साथ गर्मी बाहर निकल जाती है, जिससे खाना पकने में ज्यादा समय लगता है। अगर बर्तन को ढक दिया जाए तो भाप अंदर ही रहती है और खाना जल्दी पक जाता है। इससे लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक गैस की बचत हो सकती है।

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बर्तन का सही आकार चुनें

रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का आकार भी गैस बचाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर छोटा बर्नर है तो छोटे बर्तन का ही इस्तेमाल करें। बड़े बर्तन को छोटे बर्नर पर रखने से गैस ज्यादा खर्च होती है और खाना भी सही तरीके से नहीं पकता। इसलिए बर्नर के अनुसार बर्तन चुनना जरूरी है।

दाल और चावल को पहले भिगो लें

दाल, चावल, राजमा या छोले जैसी चीजें पकाने से पहले कम से कम आधे घंटे तक गुनगुने पानी में भिगो देना चाहिए। इससे दाने नरम हो जाते हैं और जल्दी पकते हैं। इससे कुकर में सीटी कम लगती है और गैस की बचत होती है।

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मध्यम आंच पर खाना बनाएं

कई लोग जल्दी खाना बनाने के लिए तेज आंच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे गैस ज्यादा खर्च होती है। मध्यम आंच पर खाना बनाने से गैस की खपत कम होती है और खाना भी बेहतर तरीके से पकता है।

प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल करें

प्रेशर कुकर गैस बचाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कुकर के अंदर भाप का दबाव बनता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। दाल, सब्जी, चावल और कई अन्य चीजें कुकर में बनाने से समय और गैस दोनों की बचत होती है।

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गैस बर्नर की सफाई करते रहें

अगर गैस बर्नर से पीली आंच निकल रही है, तो इसका मतलब है कि गैस ठीक से नहीं जल रही और बर्नर के छेद बंद हो गए हैं। इससे गैस ज्यादा खर्च होती है। इसलिए बर्नर को समय-समय पर पुराने टूथब्रश और नींबू या बेकिंग सोडा से साफ करते रहना चाहिए। साफ बर्नर से नीली और तेज आंच मिलती है, जिससे गैस की बचत होती है।

गैस बचाना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह संसाधनों का सही उपयोग भी है। अगर आप इन आसान किचन हैक्स को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं, तो आपका LPG सिलेंडर पहले से कई दिन ज्यादा चल सकता है और महीने के खर्च में भी अच्छी बचत हो सकती है।  

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