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रोजाना खाली पेट पी लें तेजपत्ता का पानी,  एक नहीं 5 रोगों की होगी छुट्टी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 05:55 PM
रोजाना खाली पेट पी लें तेजपत्ता का पानी,  एक नहीं 5 रोगों की होगी छुट्टी

नारी डेस्क: साधारण पानी हाइड्रेशन के मुख्य स्रोतों में से एक है, जो चुपचाप कई प्रमुख शारीरिक प्रणालियों की रीढ़ की तरह काम करता हैपाचन में मदद करने से लेकर शरीर का तापमान नियंत्रित करने तक। लेकिन क्या हो अगर आप अपने रोज़ाना के एक गिलास पानी को, रसोई में आसानी से मिलने वाली तेजपत्ता (Bay leaf) के साथ मिलाकर, थोड़ा और बेहतर बना लें। यह व्यंजनों को एक ज़बरदस्त स्वाद और खुशबू  तो देता ही है साथ ही इसके औषधीय उपयोग भी उतने ही प्रभावशाली हैं। 

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तेजपत्ते के यै हैं गुण

प्राचीन काल से ही, तेजपत्ते का उपयोग पाचन संबंधी विकारों, सांस की समस्याओं, खांसी-जुकाम, दर्द से राहत और कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। तेजपत्ते का इस्तेमाल करने से पहले आमतौर पर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। खाने में स्वाद लाने के लिए तेजपत्ते के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है। यह विटामिन A, विटामिन B6 और विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है।  एक बर्तन में गुनगुने पानी में 2-3 सूखी तेजपत्ता डालें और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इसे छान लें और खाली पेट इस पानी का सेवन करें। या फिर, उबलते पानी में तेजपत्ता डालें और कुछ मिनट बाद इसे छान लें। जब यह गुनगुना हो जाए, तो इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और खाली पेट इसका सेवन करें।


खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने के फायदे


इस ड्रिंक को पीने से ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल स्थिर रखने में मदद मिलती है और भूख भी कंट्रोल में रहती है तेजपत्ते में पाया जाने वाला एक्टिव कंपाउंड, पॉलीफेनोल, ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ हेल्थ के अनुसार, तेजपत्ते के सेवन से डायबिटीज़ और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। तेजपत्ता पेट दर्द समेत पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में अपने चमत्कारी फायदों के लिए जाना जाता है।  रोज़ाना तेजपत्ते का पानी पीने से पेट की सेहत बेहतर बनी रहती है।

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गठिया और कैंसर का भी करता है इलाज

इस मसाले में एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन-रोधी) गुण होते हैं, जो दिल की बीमारियों और अस्थमा से लेकर गठिया तक, कई तरह की पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह गठिया के लक्षणों, जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न से राहत दिला सकता है। रोज़ाना तेजपत्ते का पानी पीने से आपके जोड़ों की सेहत बनी रहती है और गठिया को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तेजपत्ता आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, और खाली पेट तेजपत्ते का पानी पीने से सांस से जुड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है। तेजपत्ता कुछ खास तरह के कैंसर, जैसे स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर की कोशिकाओं को रोकने में मदद कर सकता है; हालांकि, इस संबंध को पक्का करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।


तनाव और चिंता से राहत

तेजपत्ते का पानी अपने शांतिदायक गुणों के कारण तनाव को दूर करने और चिंता की समस्याओं से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकता है। शायद ऐसा इसमें मौजूद 'लिनालूल' नामक यौगिक के कारण होता है, जो शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम कर सकता है। यह प्राकृतिक उपाय आपके आने वाले दिन को तनाव-मुक्त बना सकता है और आपको शांत मन से निर्णय लेने में मदद कर सकता है।तेजपत्ता फ्लू जैसे लक्षणों से निपटने में काफी असरदार हो सकता है। यह फेफड़ों में जमा बलगम को साफ करने, सर्दी और खांसी का इलाज करने, और गले की खराश को शांत करने में मदद करता है।

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