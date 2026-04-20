कपल्स की ये छोटी-छोटी आदतें कर देती है रिश्तों को बर्बाद, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती?

नारी डेस्क: रिलेशनशिप (संबंध) दो लोगों के बीच का भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक जुड़ाव है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और समझ पर टिका होता है। हम अकसर देखते है कि कुछ गलतियों की वजह से बहुत सालों से बना हुआ रिश्ता या शादी एक पल में टूट जाती है। हमे लगता है कि रिशता टूटने की कुछ बड़ी वजह होती है, जैसे बेवफाई या बड़े झगड़ें। लेकिन, रिश्ते टूटने की असली वजह छोटी-छोटी बातें या गलतियां हो सकती है। अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए या इसे और मजबूत करने के लिए आपको ये गलतियां करने से बचना चाहिए और अपनी आदतों को बदलना चाहिए।

कपल्स की इन गलतियां से बर्बाद हो रहा रिश्ता

मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट Dr. John Gottman के अनुसार, रिश्ते में असहमति होना समस्या नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस असहमति को कैसे संभालते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में पहले जैसी नजदीकियां नहीं रहीं, तो इन आदतों पर ध्यान देना जरूरी है...

पार्टनर को नजरअंदाज करना

शादी के कुछ समय बाद लोग अपने पार्टनर को ‘फॉर ग्रांटेड’ लेने लगते हैं। धन्यवाद कहना या उनके छोटे-छोटे कामों की तारीफ करना बंद कर देते हैं। उनकी छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करने लग जाते है। इससे पार्टनर को अकेलापन महसूस हो सकता है। इसलिए इस गलती को नहीं करना चाहिए और अपने पार्टनर की तारीफ करनी चाहिए।

बात करना बंद कर देना

अगर कपल्स में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है तो नाराजगी में चुप रहना या बात न करना रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। इससे समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ जाती है और दोनों के बीच दूरी आ जाती है।

दूसरों से तुलना करना

आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग अपने पार्टनर की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। एक-साथ बैठकर भी अपने-अपने फोन में खोए रहते है। इससे रिश्ते में असंतोष बढ़ता है और पार्टनर को बुरा महसूस होता है।

हर बहस में जीतने की कोशिश

झगड़े होना सामान्य है, लेकिन हर बार खुद को सही साबित करने की जिद रिश्ते को कमजोर कर सकती है।

फोन पर ज्यादा समय बिताना

पार्टनर के साथ समय बिताने की बजाय फोन में व्यस्त रहना भी बड़ी समस्या बन गया है। इससे सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है।