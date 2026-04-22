22 APRWEDNESDAY2026 11:13:50 PM
Nari

मां या दादी के कपड़ों को अपनी शादी में  Reuse  करने के कमाल के आइडियाज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Apr, 2026 05:19 PM
मां या दादी के कपड़ों को अपनी शादी में  Reuse  करने के कमाल के आइडियाज

नारी डेस्क:  बहुत सारे रेट्रो स्टाइल के कपड़े फैशन में वापस आ रहे हैं और दुल्हनें उन कपड़ों को दोबारा पहनना पसंद कर रही हैं। अगर आपकी नज़र अपनी मां या दादी की अलमारी के किसी कपड़े पर है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसे कैसे स्टाइल करें, तो आज हम आपकी शादी के जश्न में खानदानी कपड़े पहनने के कुछ आसान और झटपट तरीके बताने जा रहे हैं। 

PunjabKesari
सोनाक्षी सिन्हा ने पहनी मां की साड़ी

सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मां की खूबसूरत आइवरी चिकनकारी साड़ी पहनी और उसके साथ अपनी मां के कलेक्शन की ज्वेलरी पहनी, जिससे वह वह एक शानदार और खूबसूरत दुल्हन लगीं। उनके इस सादे, फिर भी बेहद एलिगेंट ब्राइडल लुक में बेहद गहरा अर्थ छिपा था। 

PunjabKesari
यामी गौतम ने पहना नानी का दुपट्टा

यामी गौतम ने अपनी मां की अलमारी से एक पुश्तैनी साड़ी पहनी, जो 33 साल पुरानी है। इसके साथ उन्होंने अपनी नानी का दुपट्टा और पहाड़ी नथ पहनी। उनका पूरा वेडिंग लुक 'कुछ उधार का' लुक था, और हमें यह बहुत पसंद आया। 

PunjabKesari
ईशा अंबानी ने पहना मां को दुपट्टा

दुपट्टा किसी भी आउटफिट का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। ईशा अंबानी से प्रेरणा लें, जिन्होंने अपनी शादी के दिन अपने AJSK आउटफिट के साथ अपनी मां नीता अंबानी की 'घरचोला' साड़ी दुपट्टे के रुप में शामिल  था। इस तरह, आप अपनी पसंद का आउटफिट पहन सकती हैं, और साथ ही उसमें अपनी मां या दादी के आउटफिट का एक हिस्सा भी शामिल कर सकती हैं।

PunjabKesari

दो अलग-अलग लुक अपनाएं

शादियों में कपड़े बदलना कोई नई बात नहीं है, और यह आपकी मां या दादी के कपड़ों को सम्मान देने का एक शानदार तरीका हो सकता है। दो अलग-अलग लुक अपनाने के लिए शादी के फेरों के समय आप अपने परिवार की पुरानी धरोहर वाला आउटफिट पहनें, और फिर एक नई-नवेली दुल्हन के रूप में अपने नए आउटफिट में बदल लें।

PunjabKesari

 दादी के दुपट्टे को बनाएं घूंघट 

 ज़्यादातर महाराष्ट्रीयन दुल्हनें अपनी बांह पर एक दुपट्टा रखती हैं, जो उनके शादी के आउटफिट से अलग होता है। इस लुक के लिए आप अपनी मां या दादी का दुपट्टा या कोई किनारी वाली साड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं! आप इस दुपट्टे या साड़ी को अपनी ब्राइडल एंट्री के समय घूंघट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it