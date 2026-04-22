मां या दादी के कपड़ों को अपनी शादी में  Reuse  करने के कमाल के आइडियाज

नारी डेस्क: बहुत सारे रेट्रो स्टाइल के कपड़े फैशन में वापस आ रहे हैं और दुल्हनें उन कपड़ों को दोबारा पहनना पसंद कर रही हैं। अगर आपकी नज़र अपनी मां या दादी की अलमारी के किसी कपड़े पर है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसे कैसे स्टाइल करें, तो आज हम आपकी शादी के जश्न में खानदानी कपड़े पहनने के कुछ आसान और झटपट तरीके बताने जा रहे हैं।



सोनाक्षी सिन्हा ने पहनी मां की साड़ी

सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मां की खूबसूरत आइवरी चिकनकारी साड़ी पहनी और उसके साथ अपनी मां के कलेक्शन की ज्वेलरी पहनी, जिससे वह वह एक शानदार और खूबसूरत दुल्हन लगीं। उनके इस सादे, फिर भी बेहद एलिगेंट ब्राइडल लुक में बेहद गहरा अर्थ छिपा था।



यामी गौतम ने पहना नानी का दुपट्टा

यामी गौतम ने अपनी मां की अलमारी से एक पुश्तैनी साड़ी पहनी, जो 33 साल पुरानी है। इसके साथ उन्होंने अपनी नानी का दुपट्टा और पहाड़ी नथ पहनी। उनका पूरा वेडिंग लुक 'कुछ उधार का' लुक था, और हमें यह बहुत पसंद आया।



ईशा अंबानी ने पहना मां को दुपट्टा

दुपट्टा किसी भी आउटफिट का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। ईशा अंबानी से प्रेरणा लें, जिन्होंने अपनी शादी के दिन अपने AJSK आउटफिट के साथ अपनी मां नीता अंबानी की 'घरचोला' साड़ी दुपट्टे के रुप में शामिल था। इस तरह, आप अपनी पसंद का आउटफिट पहन सकती हैं, और साथ ही उसमें अपनी मां या दादी के आउटफिट का एक हिस्सा भी शामिल कर सकती हैं।

दो अलग-अलग लुक अपनाएं

शादियों में कपड़े बदलना कोई नई बात नहीं है, और यह आपकी मां या दादी के कपड़ों को सम्मान देने का एक शानदार तरीका हो सकता है। दो अलग-अलग लुक अपनाने के लिए शादी के फेरों के समय आप अपने परिवार की पुरानी धरोहर वाला आउटफिट पहनें, और फिर एक नई-नवेली दुल्हन के रूप में अपने नए आउटफिट में बदल लें।

दादी के दुपट्टे को बनाएं घूंघट

ज़्यादातर महाराष्ट्रीयन दुल्हनें अपनी बांह पर एक दुपट्टा रखती हैं, जो उनके शादी के आउटफिट से अलग होता है। इस लुक के लिए आप अपनी मां या दादी का दुपट्टा या कोई किनारी वाली साड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं! आप इस दुपट्टे या साड़ी को अपनी ब्राइडल एंट्री के समय घूंघट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।