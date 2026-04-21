पलक तिवारी के ग्लैमरस लुक ने जीता दिल, रेड फेदर मिनी ड्रेस में छाया जलवा

नारी डेस्क: बॉलीवुड और फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकीं पलक तिवारी एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनका रेड फेदर मिनी ड्रेस वाला ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है। फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें “हुस्न परी” तक कह रहे हैं।

फैशनिस्टा पलक का सिजलिंग अवतार

पलक तिवारी को आज के समय में एक फैशनिस्टा कहना गलत नहीं होगा। हर बार वह अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। इस बार भी उन्होंने रेड कलर की फेदर डिटेलिंग वाली मिनी ड्रेस में ऐसा ग्लैमर दिखाया कि फैंस नजरें नहीं हटा पाए। उनका यह लुक पूरी तरह नाइट पार्टी और रेड कार्पेट वाइब दे रहा है।

रेड मिनी ड्रेस में ग्लैमर और एलिगेंस का मेल

पलक की इस ड्रेस को स्ट्रैपलेस और बॉडी-हगिंग डिजाइन में तैयार किया गया है, जो उनकी फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है। रेड कलर के साथ बैकग्राउंड का सॉफ्ट पिंक और वाइट टोन इस लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। मिनी लेंथ और फेदर डिटेलिंग ने उनके आउटफिट में मॉडर्न टच और ड्रामा दोनों जोड़ दिए हैं।

फेदर और स्कार्फ ने बढ़ाया लुक का ड्रामा

इस फोटोशूट की सबसे खास बात रही फेदर डिटेलिंग, जिसने आउटफिट को वॉल्यूम और मूवमेंट दिया। इसके साथ ही पलक ने स्टाइलिश स्कार्फ को अलग-अलग तरीकों से कैरी किया, जिससे उनका लुक और भी ड्रमैटिक हो गया। कभी इसे हाथ पर लपेटा गया, तो कभी यह फ्लोइंग ट्रेल की तरह नजर आया।

सिंपल लेकिन क्लासी स्टाइलिंग

इस पूरे लुक में पलक ने जूलरी से दूरी रखी और अपने आउटफिट को ही फोकस में रखा। उन्होंने ब्लैक हाई हील्स के साथ लुक को बैलेंस किया, जो रेड ड्रेस के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट दे रहा था। सॉफ्ट वेवी हेयर और न्यूड मेकअप ने उनके पूरे स्टाइल को और भी एलिगेंट बना दिया।

फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स

जैसे ही पलक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस ने कमेंट्स की बरसात कर दी। किसी ने उन्हें “हुस्न परी” कहा तो किसी ने लिखा कि रेड ड्रेस उन पर बेहद सूट कर रही है। हालांकि कुछ मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर लोग उनके इस ग्लैमरस अंदाज पर फिदा नजर आए।

मां श्वेता तिवारी के बाद बेटी की अलग पहचान

गौरतलब है कि श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपनी मेहनत और स्टाइल से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है। जहां एक तरफ श्वेता अपने क्लासिक स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, वहीं पलक अपने मॉडर्न और बोल्ड फैशन सेंस से युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं। इस लुक से फैशन लवर्स को भी कई आइडियाज मिल सकते हैं जैसे रेड या डार्क शेड मिनी ड्रेस, फेदर या टेक्सचर डिटेलिंग, और मिनिमल जूलरी के साथ क्लीन स्टाइलिंग। यह लुक नाइट पार्टी या इवेंट्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है।