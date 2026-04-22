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आज शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी घाटी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Apr, 2026 10:07 AM
आज शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी घाटी

नारी डेस्क:  बाबा केदारनाथ के कपाट  बुधवार को खुल गए। इस दौरान हज़ारों तीर्थयात्री धाम पहुंचे, जबकि ताज़ा बर्फ़बारी ने पूरे केदारनाथ शहर को बर्फ़ की मोटी चादर से ढक दिया था। पूरी घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है, इस दाैरान भक्तों पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बर्फ़ से ढके नज़ारे ने तीर्थयात्रा के आध्यात्मिक माहौल को और भी बढ़ा दिया।  इस मौसम में मार्च और अप्रैल के महीनों में भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है।

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इस बार मोबाइल फ़ोन पर लगी रोक

 रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा- " मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सावधानी बरतें और उन रास्तों का इस्तेमाल न करें जो उनकी यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं हैं।" इससे पहले, रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि प्रशासन ने तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान केदारनाथ धाम में सुरक्षा और प्रबंधन के इंतज़ामों को और भी मज़बूत कर दिया है।मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फ़ोन, ड्रोन या किसी भी तरह के कैमरे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस बार जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, मंदिर के प्रांगण में किसी भी तरह की 'रील' बनाने या वीडियोग्राफी करने पर रोक है।

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श्रद्धालुओं से की अपील

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है नियमों का पालन करें और मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखने में मदद करें। 19 अप्रैल (अक्षय तृतीया) को चार धाम यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू होने के साथ ही, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहले ही बेस कैंपों में जमा हो चुके हैं।उत्सव के माहौल के बावजूद, अधिकारियों ने भक्तों के लिए भारी ऊनी कपड़े साथ रखने की सलाह जारी की है, क्योंकि हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण तापमान जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है। जैसे ही 22 अप्रैल को सूरज उगा शंखों की गूंज और केदार बाबा की जय" के जयघोष ने छह महीने के शीतकालीन विराम के अंत का संकेत  दिया। 
 

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