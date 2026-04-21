21 APRTUESDAY2026 11:40:31 PM
Nari

आतंकी हमले को एक साल, कई पर्यटकों को मौत के मुंह से निकाल कर लाए थे पहलगाम के ये ‘फरिश्ते'

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 06:40 PM
आतंकी हमले को एक साल, कई पर्यटकों को मौत के मुंह से निकाल कर लाए थे पहलगाम के ये ‘फरिश्ते'

नारी डेस्क: पहलगाम आतंकी हमले को एक साल बीत चुका है। ठीक एक साल पहले पहलगाम की खूबसूरती देखने आए 26 लोगों की बीना किसी गलती के खौफनाक सजा दी गई। इन 26 लोगों को आतंकियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया था, परिवार वालों के सामने पीड़ितों पर गोलियां चला दी गई। इस हादसे में किसी ने अपना सुहाग खो दिया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। भले ही इस घटना को साल हो गया हो लेकिन इससे जुड़ी कड़वी यादें लाख कोशिश के बाद भी भुलाई नही जा सकती। जब पहलगाम घाटी में आंतकी लोगों की जान के दुश्मन बन रहे थे तो वहीं कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जिन्होंने सबसे बड़े संकट के समय मदद का हाथ बढ़ाया था। चलिए जानते हैं उन बहादुरों के बारे में जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी गचाई। 

PunjabKesari
सैयद आदिल हुसैन शाह ने दे दी कुर्बानी

 जब आतंकी हमले के पीड़ितों की प्रारंभिक सूची सार्वजनिक की गई, तो सैयद आदिल हुसैन शाह का नाम ही स्थानीय लोगों में से एक था। जब कौस्तुभ गनबोटे और संतोष जगदाले नामक दो पीड़ितों के परिवार हथियारबंद आतंकवादियों के सामने खड़े थे, तो 30 वर्षीय खच्चर वाला शाह ने उनसे पूछा कि वे निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हैं। पर्यटकों की रक्षा करने के साहसी प्रयास में, शाह ने हथियार छीनने की कोशिश की। आतंकियों ने शाह की छाती में तीन गोलियां मारीं, जिससे उनकी मौत हो गयी। 
 

कैब चालक और खच्चर वालों ने नहीं छोड़ा साथ

पुणे से पहलगाम गईं असावरी ने हमले के बाद बताया था- ‘‘मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी मां और अन्य रिश्तेदार के साथ भागने में कामयाब रही। नीचे उतरते समय मेरी मां के पैर में चोट लग गई। एक खच्चर वाले ने हमें सहारा दिया और उम्मीद जगाई। वह हमें खच्चर पर बैठाकर हमारे चालक के पास तक ले गया।''  उन्होंने बताया कि उनके कैब चालक और खच्चर वाला ‘‘ईश्वर के भेजे गए फरिश्तों की तरह थे जो हमले के समय उनके साथ खड़े रहे। खच्चर वाले ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वह हमारे साथ था। उसने मेरी मां, एक रिश्तेदार और मुझे मौके से बचाया।'' 

PunjabKesari
नजाकत अहमद  पूरे परिवार के लिए बना फरिश्ता

सैयद आदिल हुसैन शाह के चचेरे भाई नजाकत अहमद शाह भी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने तीन बच्चों सहित 11 पर्यटकों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नजाकत (28) चार जोड़ों और तीन बच्चों को कश्मीर यात्रा के अंतिम चरण में बैसरन ले गए थे। समूह के उस स्थान से निकलने से ठीक पहले, गोलियों की आवाज सुनकर नजाकत सचेत हो गए और वह दो बच्चों के साथ जमीन पर लेट गये। नजाकत ने बताया- ‘‘मेरी पहली चिंता पर्यटक परिवारों की सुरक्षा थी। मैंने दोनों बच्चों को लिया और जमीन पर लेट गया।  मैंने एक छोटा सा रास्ता देखा और परिवारों से उस रास्ते से बाहर निकलने को कहा।  मैं दोनों बच्चों को लेकर उस रास्ते से निकल गया और पहलगाम शहर की ओर भागा।'' बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद वह वापस मौके पर पहुंचे और बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 

 

PunjabKesari
बच्चे को लेकर भागा था गाइड

 इसी तरह टूरिस्ट गाइड साजद अहमद भट ने भी पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ से नीचे उतरते हुए उनके वीडियो काफी प्रसारित हुए थे और पूरे देश ने इस बहादुर और मददगार व्यक्ति की खूब तारीफ की थी। भट ने कहा था- ‘‘मानवता सबसे ऊपर है... आतंकी हमला  मानवता की हत्या है।'' 
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it