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मोबाइल फ़ोन बैन, गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक... इस साल बदल गए चारधम यात्रा के कुछ नियम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 01:41 PM
मोबाइल फ़ोन बैन, गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक... इस साल बदल गए चारधम यात्रा के कुछ नियम

नारी डेस्क: वैदिक मंत्रों के जाप और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच, मंदिर के दरवाजे खोले गए, जिससे तीर्थयात्रा का मौसम शुरू हो गया, जिसमें देश भर से लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है।

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2026 का शेड्यूल 

चार धाम यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है, जो तीर्थयात्रियों को हिमालय में बसे चार पवित्र मंदिरों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ - से गुज़ारती है। पारंपरिक रूप से, यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और पश्चिम से पूर्व के रास्ते से बद्रीनाथ में खत्म होती है। ये मंदिर हर साल कुछ समय के लिए ही खुले रहते हैं, इससे पहले कि कड़ाके की सर्दी की वजह से इन्हें फिर से बंद करना पड़े। 2026 के लिए, शेड्यूल इस तरह है: यमुनोत्री 19 अप्रैल से 11 नवंबर तक, गंगोत्री 19 अप्रैल से 10 नवंबर तक, केदारनाथ 22 अप्रैल से 11 नवंबर तक और बद्रीनाथ 23 अप्रैल से 13 नवंबर तक खुला रहेगा।

ये है यात्रा का रूट

इस इलाके में कम समय और बदलते मौसम को देखते हुए, तीर्थयात्रियों के लिए पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है। ज़्यादातर यात्राएं हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जैसी बेस जगहों से शुरू होती हैं, जो सड़क, रेल और हवाई रास्ते से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इन हब से, यात्री पहाड़ी सड़कों से आगे बढ़ते हैं, और अक्सर पूरा चक्कर पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं। यमुनोत्री की यात्रा आम तौर पर ऋषिकेश से शुरू होती है, जो बरकोट से गुज़रती है और जानकी चट्टी पहुँचती है, जो मोटर से पहुंचने का आखिरी रास्ता है। वहां से, तीर्थयात्री मंदिर तक 5-6 km का ट्रेक करते हैं। जो लोग पैदल दूरी तय नहीं कर सकते, उनके लिए टट्टू, पालकी और कुली जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यमुनोत्री से, तीर्थयात्री उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री की ओर जाते हैं। यमुनोत्री के उलट, गंगोत्री सड़क से सीधे पहुंचा जा सकता है।


बद्रीनाथ यात्रा है सबसे आसान

यात्रा का केदारनाथ वाला हिस्सा शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा थका देने वाला माना जाता है। यात्रियों को गौरीकुंड तक गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसके बाद मंदिर तक 16-18 km का खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। जो लोग आसानी चाहते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मौजूद हैं, हालांकि बुकिंग सिर्फ़ IRCTC से ही करनी होगी। आखिरी मंज़िल, बद्रीनाथ, चारों मंदिरों में सबसे ज़्यादा पहुंचा जा सकने वाला है, क्योंकि यह सीधे सड़क से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ के उलट, यहां ट्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, जिससे यह बुज़ुर्ग तीर्थयात्रियों और कम चलने-फिरने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जिनके पास समय की कमी है या जो ज़्यादा आरामदायक यात्रा चाहते हैं, उनके लिए देहरादून से चारों तीर्थस्थलों के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज उपलब्ध हैं।

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यात्रा से पहले  मेडिकल चेक-अप ज़रूरी

2026 की यात्रा में कई नए नियम भी शामिल हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री जैसे कुछ मंदिरों में एंट्री पर रोक लगाई गई है, जहां गैर-हिंदुओं को कुछ खास शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यमुनोत्री सभी धर्मों के दर्शनार्थियों के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा, तीर्थयात्रा के अनुभव की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना कर दिया गया है। इस साल स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। यात्रा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी मेडिकल चेक-अप ज़रूरी है, खासकर 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों या जिन्हें पहले से दिल की बीमारी, अस्थमा, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ हैं।

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 रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर

ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, तीर्थयात्रियों पर रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए नजर रखी जाएगी, जिसमें अलग-अलग जगहों पर तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और वॉलंटियर मदद करेंगे। इमरजेंसी से निपटने के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट यूनिट समेत 177 एम्बुलेंस का एक बेड़ा तैनात किया गया है, साथ ही AIIMS ऋषिकेश द्वारा चलाई जाने वाली एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस भी है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन एक ज़रूरी कदम है। यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, जिसमें पर्सनल और गाड़ी की डिटेल्स देनी होंगी। हर मंदिर पर वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और तीर्थयात्रियों को एक आसान और व्यवस्थित अनुभव पक्का करने के लिए दर्शन स्लॉट टोकन के साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल पोर्टल: https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/ के ज़रिए पूरा किया जा सकता है।।
 

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