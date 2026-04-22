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दुखद खबर! दुनिया को अलविदा कह गई यह मशहूर ब्यूटी क्वीन, 31 साल की उम्र में निधन

  • Edited By Pooja Gill,
  • Updated: 22 Apr, 2026 12:40 PM
दुखद खबर! दुनिया को अलविदा कह गई यह मशहूर ब्यूटी क्वीन, 31 साल की उम्र में निधन

नारी डेस्क: फैशन की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल, ब्राजील की 31 वर्षीय प्रसिद्ध ब्यूटी क्वीन और मॉडल, माईरा क्रिस्टीना डी लीमा फील (Maiara Cristina de Lima Fiel) का अचानक निधन हो गया है। उनकी मौत की खबर सुनते ही लोग हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इसलिए अचानक हुई उनकी मौत ने सभी को चौंका दिया। लेकिन, जब आप उनकी मौत की वजह जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे।

कैसे हुआ निधन?

बता दें कि माईरा क्रिस्टीना न सिर्फ एक जानी-मानी मॉडल थीं, बल्कि एक बच्चे की मां भी थीं। उन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। पिछले साल उन्हें मिस लॉन्ड्रिना का खिताब मिला था और हाल ही में मिस सरंडी 2025/26 में वे रनर-अप रही थी। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन एक बड़ी प्रतियोगिता से पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। उनकी अचानक मौत ने परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है।

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करियर का था सबसे अहम दौर

जानकारी के मुताबिक, माईरा क्रिस्टीना की जिंदगी का यह समय उनके करियर का सबसे अहम दौर था और वह अपने सपनों को पूरा करने के बेहद करीब थीं। कुछ दिन बाद ही वो एक बड़े ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने वाली थीं। लेकिन, उनकी मौत के बाद उनके करियर का सफर खतम हो गया और सब कुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि उनकी मौत का संभावित कारण फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस (Fulminant Myocarditis) हो सकता है, जो दिल की एक गंभीर बीमारी है।

फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस क्या है?

डॉक्टर्स के अनुसार फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस एक हार्ट डिजीज है, जिसमें हार्ट की मसल्स में अचानक सूजन आ जाती है। यह आमतौर पर वायरल इंफेक्शन, ऑटोइम्यून समस्याओं या कुछ दवाओं के कारण हो सकती है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के अचानक गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस में थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई बार लोग इन लक्षणों को इंगनोर कर देते है, जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज कराएं।  

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