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ये 5 प्रकार की महिलाएं जल्दी हो जाती है बूढ़ी, कहीं आप भी तो नहीं इस लिस्ट में

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Apr, 2026 07:13 PM
ये 5 प्रकार की महिलाएं जल्दी हो जाती है बूढ़ी, कहीं आप भी तो नहीं इस लिस्ट में

नारी डेस्क: “जल्दी बूढ़ा होना” सिर्फ उम्र पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, मानसिक स्थिति और सेहत पर निर्भर करता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो महिलाओं में एजिंग (बुढ़ापा) के संकेत जल्दी दिखाने लगती हैं जैसे झुर्रियां, थकान, बालों का झड़ना या स्किन का डल होना। आइए जानते हैं वो 5 प्रकार की महिलाएं जिनमें जल्दी एजिंग दिख सकती है


हमेशा तनाव में रहने वाली महिलाएं

लगातार स्ट्रेस लेने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे स्किन जल्दी ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। जितना ज्यादा तनाव, उतनी जल्दी बुढ़ापा”
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 नींद पूरी न लेने वाली महिलाएं

रोज 7–8 घंटे की नींद न लेने से शरीर रिपेयर नहीं हो पाता। इससे डार्क सर्कल, स्किन डल होना, थकान ये सब जल्दी नजर आने लगते हैं।
 

गलत खान-पान वाली महिलाएं

जंक फूड, ज्यादा चीनी और कम पोषण वाली डाइट लेने से शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। इससे स्किन और बाल दोनों जल्दी खराब होने लगते हैं।

 

पानी कम पीने वाली महिलाएं

डिहाइड्रेशन से स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है, जिससे झुर्रियां जल्दी दिखती हैं।  “पानी कम = स्किन जल्दी बूढ़ी”
 

फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहने वाली महिलाएं

जो महिलाएं बिल्कुल एक्टिव नहीं रहतीं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। इससे चेहरे की चमक कम होती है, शरीर जल्दी थका हुआ लगता है

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जल्दी बूढ़ा ना होने के लिए करें ये काम


रोज़ कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन अपनाएं। 7–8 घंटे की नींद लें, हेल्दी डाइट और ज्यादा पानी पिएं।  स्किन केयर और धूप से बचाव करें। बुढ़ापा अचानक नहीं आता, ये हमारी रोज की आदतों का असर होता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें, तो लंबे समय तक जवान और हेल्दी दिख सकती हैं।
 

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