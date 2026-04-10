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पीरियड्स में भारी ब्लीडिंग होना क्या है नॉर्मल ? हर महिला समझे ये बात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Apr, 2026 11:10 AM
पीरियड्स में भारी ब्लीडिंग होना क्या है नॉर्मल ? हर महिला समझे ये बात

नारी डेस्क: आपको पीरियड्स हो रहे हैं, जो काफी ज़्यादा और दर्दनाक हैं। आप पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रही हैं और काम पर जाने का आपका बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है, जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकतीं। आप खुद को ज़बरदस्ती बिस्तर से उठाती हैं, कुछ पेनकिलर्स लेती हैं और काम पर भागती हैं। मीटिंग शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले आपको पता चलता है कि आपकी ड्रेस पर दाग लग गया है। दिन इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता था! इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पीरियड्स को "अभिशाप" कहा जाता है।


लाखों महिलाएं सहती हैं दर्द

ज़्यादा मासिक धर्म रक्तस्राव (HMB), या मेनोरेजिया, लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है; लगभग 20-30% महिलाओं को इसका अनुभव होता है। इसे ऐसे रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 7 दिनों से अधिक समय तक रहता है, या जिसके लिए हर 1-2 घंटे में पैड/टैम्पोन बदलने की आवश्यकता होती है। इसके कारणों में हार्मोन का असंतुलन, गर्भाशय फाइब्रॉएड या पॉलीप्स शामिल हैं, और यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसे सही जांच और इलाज से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।


भारी ब्लीडिंग क्या होती है?

मेडिकल भाषा में इसे Menorrhagia कहा जाता है। इसके लक्षण हैं हर 1–2 घंटे में पैड/टैम्पोन बदलना, 7 दिन से ज्यादा पीरियड्स चलना, बड़े-बड़े ब्लड क्लॉट्स आना, कमजोरी और थकान महसूस होना । यह सिर्फ “ज्यादा पीरियड” नहीं, बल्कि हेल्थ का संकेत हो सकता है। लगातार भारी ब्लीडिंग से शरीर में खून की कमी (एनीमिया) हो सकती है, चक्कर, थकान और कमजोरी बढ़ सकती है, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है


 इसके कारण क्या है

हार्मोनल असंतुलन, PCOS, Fibroids (गर्भाशय में गांठ), थायरॉइड की समस्या, कॉपर-टी या कुछ दवाइयों का असर इसका कारण हो सकती है।  ऐसे में डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, हार्मोन चेक। इससे असली कारण पता चलता है और सही इलाज मिल पाता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका इलाज संभव है। वाइयों से ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट या जरूरत पड़ने पर छोटी सर्जरी भी की जा सकती है। सही इलाज से महिलाओं को काफी राहत मिलती है और जीवन सामान्य हो सकता है


खुद का रखें ऐसे ख्याल

आयरन और पोषण से भरपूर खाना लें, शरीर को आराम दें, जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ध्यान रखें हर ज्यादा ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती शरीर के संकेत को समझना जरूरी है। भारी मासिक धर्म एक आम लेकिन अनदेखी समस्या है। सही समय पर जांच और इलाज से महिलाएं न सिर्फ राहत पा सकती हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से कंट्रोल में ला सकती हैं।
 

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