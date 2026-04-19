फेमिना मिस इंडिया 2026 बनीं गोवा की Sadhvi Satish Sail, 30 कंटेस्टेंट्स को पछाड़ जीता ताज

नारी डेस्क:देश की मशहूर ब्यूटी प्रतियोगिता Femina Miss India 2026 का खिताब इस बार गोवा की साध्वी सतीश सैल ने जीत लिया। अपने आत्मविश्वास, सादगी और अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने 30 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह जीत हासिल की। फाइनल राउंड में उनका आत्मविश्वास और जवाब देने का अंदाज़ जजों को काफी पसंद आया। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। इस प्रतियोगिता में देशभर से आई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिससे मुकाबला काफी कड़ा रहा। हर राउंड में साध्वी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी अलग पहचान बनाई।

कड़े मुकाबले के बीच हासिल की जीत

इस साल प्रतियोगिता में देशभर से आई 30 प्रतिभागियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हर राउंड में प्रतिभागियों को अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और मंच पर पकड़ साबित करनी थी। फाइनल राउंड में साध्वी ने अपने जवाबों और व्यक्तित्व से जजों को खासा प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा।

भुवनेश्वर में शानदार आयोजन

इस बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन Kalinga Institute of Industrial Technology, भुवनेश्वर में किया गया। पूरे इवेंट को बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जहां फैशन, टैलेंट और ग्रेस का बेहतरीन संगम देखने को मिला। ग्रैंड फिनाले में कई चुनौतीपूर्ण राउंड्स रखे गए, जिनमें प्रतिभागियों की हर पहलू से परख की गई।

साध्वी की जीत का सफर

साध्वी सतीश सैल ने शुरुआत से ही प्रतियोगिता में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। हर राउंड में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। उनके आत्मविश्वास और सहजता ने उन्हें बाकी प्रतिभागियों से अलग पहचान दिलाई। यह जीत न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उनके परिवार और राज्य गोवा के लिए भी गर्व का क्षण बन गई है।

फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतने के साथ ही साध्वी सतीश सैल अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी कदम रखने जा रही हैं। वे Miss World 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऐसे में अब उनसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं।