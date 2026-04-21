21 APRTUESDAY2026 11:38:33 PM
Nari

तेजी से लंबे व घने होंगे बाल, लगाएं सिर्फ 1 होममेड हेयर मास्क

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Apr, 2026 05:38 PM
तेजी से लंबे व घने होंगे बाल, लगाएं सिर्फ 1 होममेड हेयर मास्क

नारी डेस्क: लंबे और घने बालों की चाहत हर लड़की रखती है। कुछ लड़कियों के बाल नैचुरली ऐसे होते है लेकिन बहुत सी लड़कियां झड़ते बालों से परेशान रहती है, यहीं वजह है कि उनके बाल जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाते। बालों के ग्रोथ न करने की वजह हमारा बदलता लाइफस्टाइल व बालों को लेकर की गई लापरवाही हैं। अगर आप भी अपने बाल लंबे व घने चाहती है लेकिन आपके लाख कोशिशों के बाद भी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो आज हम आपको एक ऐसा नैचुरली हेयर मास्क बताएंगे जिसके इस्तेमाल से बाल कुछ ही दिनों में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आइए जानते है इस होममेड मास्क को बनाने व लगाने का तरीका।

बाल हो जाएंगे इतने लबें और घने की सब पूछेंगे सीक्रेट, बस लगा लें ये DIY Hair Mask

मास्क बनाने के लिए जरूरी सामग्री 

 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल 

 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल 

 2 बड़ा चम्मच शहद

PunjabKesari

ये भी पढ़ें:  गर्मियों में नहीं पड़ेगा पैरों का रंग काला जब आजमाएंगे Shahnaz Husain के घरेलू नुस्खे

 1 अंडा 

मास्क बनाने व लगाने का तरीका 

एक बाउल में सभी सामग्री को मिलकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को बालों की जड़ों से शुरू करते हुए नीचे कर लगाएं। धीरे-धीरे धीमी गति से हाथों से बालों पर सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें। ऐसा करने से बालों की ग्रोथ तेजी से होगी। वैसे तो जब तक आप चाहें तब तक इस मास्क को अपने बालों पर लगा सकते है लेकिन बेहतर होगा कि आप मास्क को कम से कम 30 मिनट तक ही लगाएं। 


 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it