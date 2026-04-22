Dark Underarms से छुटकारा दिलाएंगे ये 4 घरेलू नुस्खे

नारी डेस्क: आज के समय में हर लड़की फैशन को फॉलो करना पसंद करती है। ऐसे में वे खासतौर पर गर्मियों के मौसम में ज्यादा स्लीवलेस कपड़े पहनना पसंद करती है। मगर ऐसे में सूरज की तेज किरणें स्किन पर सीधी पड़ती है। इसके कारण स्किन के काले होने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर अंडरआर्म्स में कालापन होने की समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानते है उन चीजों के बारे में जो आपकी काली पड़ी स्किन को साफ कर क्लीन और हाइड्रेट करने में फायदेमंद होते है...

आलू

आलू में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व पाएं जाते है। इसके रस का इस्तेमाल करने से यह स्किन को नैचुरली ब्लीच करने का काम करता है। ऐसे में अंडरआर्म्स की काली पड़ी स्किन को निखारने के लिए आप इसे रस का इस्तेमाल कर सकते है। इसके लिए 2-3 टेबलस्पून आलू के रस में 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिलाकर लगाएं। 15-20 लगाने के बाद इसे ताजे पाने से धो लें। ये आपकी स्किन का कालापन दूर कर गहराई से साफ करने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये त्वचा को हाइड्रेट करता है।

नींबू

1 नींबू का रस निकाल कर रूई की मदद से त्वचा पर थोड़ी देर रगड़ें। 30 मिनट के बाद इसे ऐसे ही लगा रहने दें। बाद में इसे ताजे पानी धो लें। इसके अलावा 1 नींबू के छिलके में 1/2 टीस्पून चीनी मिक्स कर स्क्रबिंग करने से भी अंडरआर्म्स का कालापन से छुटकारा मिलता है।

खीरा

खीरा भी स्किन को नेचुरली ब्लीच करने का काम करता है। ऐसे में डार्क अंडरआर्म से परेशानी होने पर खीरे को पतला काटें। इसके स्लाइस को प्रभावित जगह पर 5 मिनट तक रगड़ें। इसके बाद उसे वहीं पर 15-20 मिनट तक रखें। बाद में पानी से अंडरआर्म्स को साफ कर लें। यह स्किन का कालापन दूर कर उनमें नमी बनाएं रखने का काम करता है।

बेकिंग सोडा

त्वचा को निखारने के लिए बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है। इसे लगाने से स्किन के बंद रोमछिद्र खुलते हैं। इसके साथ ही पसीने के कारण आने वाली दुर्गंध से भी राहत मिलती है। बेकिंग सोडे का पैक बनाने के लिए 2 टेबलस्पून सोड़ा को थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर स्मूद सा पेस्ट तैयार करें। तैयार पैक को काली पड़ी अंडरआर्म्स पर हलके हाथों से मसाज करते हुए लगाएं। 15-20 मिनट या सूखने के बाद इसे पानी से साफ कर लें। इसे हफ्ते में 1 बार जरूर लगाएं।



