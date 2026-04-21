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इस पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत लगी कंगना, वेडिंग सीजन में आप भी ट्राई करें ये देसी लुक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 03:51 PM
इस पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत लगी कंगना, वेडिंग सीजन में आप भी ट्राई करें ये देसी लुक

नारी डेस्क: एक्ट्रेस से राजनेता बनीं कंगना रनौत 2026 के चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, और वह पूरे स्टाइल में वहां पहुंची हैं।  एक्ट्रेस ने 19 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर राज्य में एक रैली में शामिल होने की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, “#bengalelection2026।” इन तस्वीरों में उन्हें पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए और राज्य के एक एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट के अंदर बैठे हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही उनकी पारंपरिक जामदानी साड़ी की जिसके साथ उन्होंने और सिल्क का ब्लाउज पहना  कैरी किया। शादी के सीजन में इस खूबसूरत साड़ी को कैरी कर कोई भी अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगा सकते हैं।

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कंगना रनौत को हमेशा से ही भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की कद्र रही है। यह लोकसभा सांसद भारतीय कारीगरों द्वारा डिज़ाइन की गई पारंपरिक हथकरघा साड़ियों के अपने शानदार संग्रह के लिए भी जानी जाती हैं, जिन्हें वह अक्सर कार्यक्रमों और हवाई अड्डे पर, और अब तो संसदीय सत्रों में शामिल होने के दौरान भी पहनती हैं। इस बार कंगना ने दक्षिण कोलकाता के मशहूर हथकरघा परिधानों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड यार्न स्टोरी से एक सफेद पारंपरिक जामदानी साड़ी चुनी। 

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जामदानी एक आकर्षक पैटर्न वाला, पारदर्शी सूती कपड़ा होता है, जिसे पारंपरिक रूप से ढाका के कारीगरों और प्रशिक्षुओं द्वारा हथकरघे पर बुना जाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अनुसार, जामदानी वस्त्रों में जटिल डिज़ाइन के साथ हल्के या चटख रंग होते हैं, और ये कपड़े बेहद हवादार होते हैं। सफेद जामदानी साड़ी पर नाजुक फूलों की कढ़ाई और राज्य से प्रेरित पारंपरिक डिज़ाइन बने हुए हैं। कंगना ने इसे पारंपरिक ढंग से पहना, पल्लू को कंधों पर करीने से मोड़ा। इस पोशाक के साथ एक बहुरंगी रेशमी ब्लाउज है, जिस पर फूलों की कढ़ाई, ब्रोकेड वर्क, गोल गला, फिटिंग और आधी आस्तीन हैं।
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कंगना ने जामदानी साड़ी को झुमके और एक आकर्षक अंगूठी सहित पारंपरिक, ऑक्सीडाइज्ड चांदी के आभूषणों के साथ स्टाइल किया। उन्होंने अपने लुक को चौड़े फ्रेम वाले धूप के चश्मे, घुंघराले बालों के अव्यवस्थित जूड़े और बिंदी से पूरा किया। अंत में, फेदर्ड आइब्रो, नो-मेकअप मेकअप लुक, पलकों पर मस्कारा की हल्की परत, चमकदार गुलाबी होंठ और गुलाबी गालों ने उनके ग्लैमरस लुक को और भी निखार दिया।
 

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