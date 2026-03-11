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कमाल का पौधा, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कई बीमारियों में कारगर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Mar, 2026 10:11 AM
कमाल का पौधा, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कई बीमारियों में कारगर

नारी डेस्क: प्रकृति ने हमें कई ऐसे औषधीय पौधे दिए हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास और लाभकारी पौधा है अशोक का पौधा। आयुर्वेद में इस पौधे का इस्तेमाल सदियों से कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। खास बात यह है कि यह पौधा महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अशोक के पेड़ की छाल, पत्ते और फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद

अशोक का पौधा महिलाओं की सेहत के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द, अनियमित मासिक धर्म या ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती है, उनके लिए अशोक की छाल से बनी दवा काफी लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा यह हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद करता है। कई आयुर्वेदिक टॉनिक और दवाओं में अशोक का इस्तेमाल महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।

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पुरुषों के लिए भी लाभकारी

अशोक का पौधा केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी फायदेमंद है। यह शरीर की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे शरीर को मजबूत बनाने और कमजोरी दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह शरीर में खून की कमी को दूर करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक माना जाता है।

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पाचन तंत्र को करता है मजबूत

अशोक के औषधीय गुण पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। अगर किसी को अपच, गैस या पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं तो अशोक से बनी आयुर्वेदिक दवाएं राहत दिला सकती हैं। यह पेट को साफ रखने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है।

त्वचा और शरीर के लिए भी फायदेमंद

अशोक के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके नियमित उपयोग से त्वचा की चमक बढ़ सकती है और शरीर की कई छोटी-मोटी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

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कैसे किया जाता है इस्तेमाल

अशोक के पौधे का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। इसकी छाल का काढ़ा, पाउडर या आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में सेवन किया जाता है। कई आयुर्वेदिक कंपनियां भी अशोक से बने टॉनिक और दवाएं तैयार करती हैं। हालांकि किसी भी औषधीय पौधे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होता है, ताकि इसे सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

अशोक का पौधा वास्तव में एक चमत्कारी औषधीय पौधा माना जाता है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और कई बीमारियों में मददगार साबित हो सकता है। आयुर्वेद में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।  

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