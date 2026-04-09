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बचपन से ही अनंत अंबानी को है गंभीर बीमारी, तभी शरीर का हुआ ये हाल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Apr, 2026 02:07 PM
बचपन से ही अनंत अंबानी को है गंभीर बीमारी, तभी शरीर का हुआ ये हाल

नारी डेस्क:रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर बेंगलुरु स्थित राजराजेश्‍वरी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया, इसके अलावा जगह- जगह लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। दो साल पहले वह राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। उनके भव्य शादी समारोह में कई दिग्गज नेता और जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं थी।

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208 किलो हो गया था अनंत का वजन

इंसानों के साथ- साथ जानवरों का भी खास ख्याल रखने वाले अनंत अंबानी को बचपन से ही गंभीर अस्थमा की वजह से सेहत से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ा। बदकिस्मती से, इस इलाज के तरीके की वजह से उनका वज़न काफी बढ़ गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। रिपोर्टों के मुताबिक, अनंत का वज़न बढ़कर लगभग 208 किलोग्राम तक पहुंच गया था। इस स्थिति ने मेडिकल इलाज और उसके अनचाहे नतीजों के बीच के जटिल तालमेल को उजागर किया, साथ ही अंबानी परिवार के लिए अनंत की सेहत से जुड़ी चुनौतियों को संभालने के सफर और उनकी पूरी सेहत पर इसके असर को भी सामने लाया।


अनंत ने खुद बताया था स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट के बारे में  

अनंत ने खुद बताया कि बचपन से ही उन्हें अस्थमा के दौरे पड़ते रहे हैं। उन्होंने बताया- डॉक्टरों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें स्टेरॉयड दिए। स्टेरॉयड हमारे ज़माने की चमत्कारी दवां  हैं, वे तुरंत राहत देते हैं। अस्थमा के कई मरीज़ हर समय अपने साथ स्टेरॉयड पंप इनहेलर रखते हैं। यह सीधे फेफड़ों पर असर करता है। एक मरीज़ और खुद स्टेरॉयड का शिकार होने के नाते, मैं खुद को इस बात का जानकार मानता हूं कि स्टेरॉयड शरीर पर क्या असर करते हैं। मैंने स्टेरॉयड की लंबे समय तक ज़्यादा खुराक लेने के दर्दनाक असर को खुद महसूस किया है। 

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स्टेरॉयड से अस्थमा के मरीज को होता है ये नुकसान

अस्थमा, एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें अक्सर वायुमार्ग में सूजन को नियंत्रित करने के लिए स्टेरॉयड से उपचार की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से व्यक्ति को सामान्य से ज़्यादा भूख भी लग सकती है, जिससे वज़न बढ़ सकता है। मुंह से स्टेरॉयड लेने के कारण शरीर में पानी जमा होने से भी वज़न बढ़ सकता है। स्टेरॉयड के कारण शरीर में पानी जमा हो सकता है, जिससे वज़न बढ़ता है। यही वजह है कि अस्थमा के लक्षणों को काबू में रखने के लिए स्टेरॉयड लेने वाले मरीज़ों का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।" स्टेरॉयड्स की वजह से न सिर्फ  वज़न बढ़ता है, बल्कि मरीज के  बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अनंत अंबानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

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