इस एक्टर ने बेहद छोटी उम्र में छोड़ी दुनिया, 3 साल पहले हुई थी भयानक बीमारी

नारी डेस्क: एक्टर माइकल पैट्रिक का 35 साल की उम्र में निधन हो गया। वह हिट सीरीज 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर मोटर न्यूरॉन बीमारी से लंबे संघर्ष के बाद आई है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2023 में उन्हें इस बीमारी का पता चला था। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे बढ़ती है और उन तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) को प्रभावित करती है जो सांस लेने, खाना निगलने, बोलने और चलने-फिरने जैसे ज़रूरी कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं।



उनके निधन की खबर की पुष्टि उनकी पत्नी नाओमी शीहान ने की, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक श्रद्धांजलि साझा की। अपनी शादी के दिन की एक तस्वीर साझा करते हुए, नाओमी ने लिखा- "कल रात, दुख की बात है कि मिक का उत्तरी आयरलैंड हॉस्पिस में निधन हो गया। 1 फरवरी 2023 को उन्हें मोटर न्यूरॉन रोग (Motor Neurone Disease) का पता चला था। उन्हें 10 दिन पहले वहां भर्ती कराया गया था और वहां की बेहतरीन टीम ने उनकी देखभाल की। ​​परिवार और दोस्तों से घिरे हुए, उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली।"



एक भावुक श्रद्धांजलि में, उन्होंने लिखा- "शब्द यह बयां नहीं कर सकते कि हमारा दिल कितना टूट गया है। यह बात एक से ज़्यादा बार कही गई है कि मिक हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा थे, जिसे उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला न केवल पिछले कुछ सालों में, जब वे बीमार थे, बल्कि उनके जीवन के हर दिन।" माइकल पैट्रिक, जो 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले एक पुरस्कार-विजेता आयरिश अभिनेता थे, का मात्र 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।



करीब 10 दिन पहले माइकल को नॉर्थ आयरलेंड के बेलफास्ट में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उन्होंने ट्रेकियोस्ट्रोमी नाम की प्रकिया से भी इंकार कर दिया था। इस मेडिकल प्रोसीजर के तहत गले में छेद करके सांस लेने के लिए पाइप डाली जाती है। माइकल ने इस दुनिया से खुशी खुशी जाने का फैसला लिया और बीते 7 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन मनोरंजन जगत और दिव्यांगों के अधिकारों की वकालत करने वाले समुदाय के लिए एक दुखद क्षति है।