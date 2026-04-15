गोरखपुर की दिव्या सिंह ने कर दिखाया कमाल,  साइकिल से एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बनी पहली महिला

नारी डेस्क: गोरखपुर की दिव्या सिंह ने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर और 17,560 फीट की ऊंचाई पर झंडा फहराकर इतिहास रच दिया है। 24 मार्च, 2026 को, दिव्या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट (17,560 फीट की ऊंचाई पर) के बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया भर में दूसरी महिला बन गईं। उस समय, एवरेस्ट बेस कैंप पर तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था।



दिव्या का साइकिलिंग अभियान 16 मार्च, 2026 को काठमांडू से शुरू हुआ था। यह यात्रा उन्हें काठमांडू, सल्लेरी, सुरखे, फाकडिंग, सागरमाथा नेशनल पार्क, नामचे बाजार, देबोचे, फेरिचे, लोबुचे और गोरक शेप से होते हुए अंत में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ले गई। पूरे साइकिलिंग अभियान में कुल 14 दिन लगे। ANI से बात करते हुए, दिव्या ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की अपनी ट्रेक के दौरान, उन्हें पता चला कि कोई भी भारतीय महिला कभी भी साइकिल से वहां नहीं पहुंची थी। इससे उन्हें खुद इस चुनौती को स्वीकार करने की प्रेरणा मिली।



दिव्या ने बताया कि- "जब से मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे में पता चला है, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लगभग डेढ़ साल पहले, मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रेकिंग पर गई थी और मुझे पता चला कि कोई भी महिला कभी भी साइकिल से वहां नहीं पहुंची है, और मेरे मन में आया कि मुझे यह कोशिश करनी चाहिए,"। उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले इलाकों की वजह से यह सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा था, जिससे उन्हें मोशन सिकनेस, ऑक्सीजन की कमी, दिल की धड़कन तेज़ होना और दूसरी शारीरिक परेशानियां हुईं। यह आसान नहीं था, इसमें कई मुश्किलें थीं। जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचते हैं, तो वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। आपका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। आपको मोशन सिकनेस, ऑक्सीजन की कमी, दिल की धड़कन तेज़ होना और माहौल से जुड़ी दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।"



दिव्या के मेंटर, कुमार सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी भी भारतीय महिला ने साइकिल से ऐसा नहीं किया था। इसे एक चुनौती मानते हुए, दिव्या ने इसे अपना निजी लक्ष्य बना लिया और ज़ोरदार ट्रेनिंग शुरू कर दी; उन्होंने अपने शरीर को इस चुनौती के लिए तैयार किया और आखिरकार शानदार सफलता हासिल की। खास बात यह है कि दिव्या गोरखपुर ज़िले के पिपरौली ब्लॉक में, अमटौरा पोस्ट ऑफ़िस के तहत आने वाले बनौदा गांव की रहने वाली हैं। दिव्या के पिता, संतराज सिंह, एक किसान हैं, जबकि उनकी मां, उर्मिला सिंह, एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं।

