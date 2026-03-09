10 MARTUESDAY2026 2:41:52 PM
नहीं रही Fitness influencer  स्टेफ़नी बटरमोर, जाने- माने यूट्यूबर की थी मंगेतर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Mar, 2026 11:23 AM
नहीं रही Fitness influencer  स्टेफ़नी बटरमोर, जाने- माने यूट्यूबर की थी मंगेतर

नारी डेस्क:  फिटनेस जगत शोक में है। Fitness influencer  स्टेफ़नी बटरमोर  और यूट्यूबर जेफ निपर्ड की मंगेतर अब इस दुनिया में नहीं रही । 36 वर्षीय फिटनेस प्रभावशाली व्यक्ति को सकारात्मकता और विज्ञान-आधारित पोषण पर सामग्री साझा करने के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु की पुष्टि उनके मंगेतर और फिटनेस सामग्री निर्माता जेफ निपर्ड ने की। उनकी मौत का कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। 
PunjabKesari

स्टेफ़नी बटरमोर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्ध हुईं लेकिन उन्होंने इंटरनेट की सुर्खियों से दूर अपने व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने मई 2024 में अपने फैसले की घोषणा की और स्वीकार किया कि वह गंभीर चिंता से जूझ रही थी। स्टेफ़नी को लगातार ऑनलाइन उपस्थिति से निपटना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह आखिरी सार्वजनिक पोस्ट में से एक बन गई है

PunjabKesari
स्टेफ़नी ने चिंता को "अपंग करने वाली" कहा था और उल्लेख किया था कि कैसे उसके लिए सांस लेना या यहां तक कि अपना घर छोड़ना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद, उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ नियंत्रण पाने और अधिक शांति से रहने के लिए ऑनलाइन दुनिया से कुछ समय की छुट्टी ले ली।  हालांकि स्टेफ़नी सोशल मीडिया से दूर रहीं, लेकिन वह फिटनेस और वैज्ञानिक समुदाय से जुड़ी रहीं। पैथोलॉजी और सेल बायोलॉजी में पीएचडी धारक के रूप में, उन्होंने कैंसर अनुसंधान पर काम करना जारी रखा। हालांकि, 6 मार्च, 2026 को उनका अचानक निधन हो गया। 

PunjabKesari
स्टेफ़नी बटरमोर और जेफ़ निपर्ड ने एक मजबूत रिश्ता साझा किया जो लगभग 10 वर्षों तक चला। उनकी पहली मुलाकात 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरुआत में जेफ ने उससे ऑनलाइन संपर्क किया था। हालांकि स्टेफ़नी फ्लोरिडा में रहती थीं और जेफ़ कनाडा में रहते थे, लेकिन उनके बीच जल्द ही प्यार हो गया। व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले वे घंटों फोन पर बात करते थे। विशेष रूप से, उनकी पहली डेट कथित तौर पर जिम वर्कआउट थी, जो विज्ञान और फिटनेस के प्रति उनके साझा जुनून को दर्शाती है।

