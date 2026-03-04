10 MARTUESDAY2026 2:46:59 PM
पुराने प्रेशर कुकर को लगातार यूज करने के ये नुकसान नहीं जानते होंगे आप?

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 04 Mar, 2026 02:59 PM
नारी डेस्क:  क्या आप भी पुराने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा हो! भारतीय रसोई में प्रेशर कुकर खाना पकाने के सबसे जरूरी बर्तनों में से एक है। खासकर एल्युमिनियम प्रेशर कुकर, जो सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने हो चुके प्रेशर कुकर में खाना बनाना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है?

अगर आपका कुकर कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है और उसकी परत खुरदरी हो चुकी है, तो अब समय है सावधान होने का। आइए जानते हैं कि पुराने कुकर से सेहत को कैसे नुकसान हो सकता है।

पुराने प्रेशर कुकर से क्या होता है नुकसान?

एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो समय के साथ पतला और कमजोर हो जाता है। जैसे-जैसे प्रेशर कुकर पुराना होता है, उसकी अंदरूनी परत खुरदरी और घिसी हुई हो जाती है। जब हम इसमें खाना बनाते हैं, खासकर टमाटर, नींबू, इमली जैसी खट्टी चीजें, तो इनसे निकलने वाला एसिड (Ascorbic Acid) एल्युमिनियम की परत को और खराब करता है। इससे धीरे-धीरे एल्युमिनियम के कण खाने में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

PunjabKesari

 सेहत पर क्या असर पड़ता है?

SGT यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. भुपेश कुमार शर्मा बताते हैं कि “जब पुराना एल्युमिनियम कुकर बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें से एल्युमिनियम के बारीक कण खाने में मिल सकते हैं। ये कण धीरे-धीरे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं।” इसे कई बार भूलने की बीमारी (Alzheimer’s) से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, ये हड्डियों को कमजोर बना सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं है, लेकिन इससे बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है।

क्या करें सुरक्षित रहने के लिए?

पुराना या खुरदरा एल्युमिनियम कुकर तुरंत बदलें। खट्टी चीजें जैसे टमाटर, नींबू, दही आदि कुकर में पकाने से बचें। स्टेनलेस स्टील या पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने की आदत डालें। अगर कुकर बार-बार जलने लगे या उसमें खाना अजीब स्वाद का लगे, तो ये भी खराबी का संकेत हो सकता है। डिशवॉशर या जंग लगे स्क्रबर से कुकर को न रगड़ें, इससे परत जल्दी घिसती है।

PunjabKesari

 सेहत के साथ समझौता न करें

प्रेशर कुकर रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाला बर्तन है और इसके जरिए जो खाना हम खाते हैं, वो सीधा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अगर कुकर पुराना, खुरदरा या घिसा हुआ है, तो वो धीरे-धीरे जहर जैसा काम कर सकता है।इसलिए ज़रूरी है कि समय पर हम इसे बदलें और अपनी सेहत की रक्षा करें। थोड़ा सा खर्च, बड़ी बीमारी से बचा सकता है।  

