  • Updated: 03 Mar, 2026 01:12 PM
क्या आप भी सालों तक इस्तेमाल करते हैं एक ही बाथ टॉवल? तो जरूर पढ़ें यह खबर

नारी डेस्क: हम सब रोज़मर्रा में तौलिये का इस्तेमाल करते हैं। नहाने या हाथ पोंछने के बाद तौलिया हमारी त्वचा से गंदगी और नमी सोखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर तौलिया सही समय पर नहीं धोया और नहीं बदला गया, तो यह बैक्टीरिया, फंगस और त्वचा संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए तौलिये की सही देखभाल और बदलने की जानकारी बहुत जरूरी है।

तौलिया गंदा क्यों होता है? 

जब हम भीगे शरीर या हाथ से तौलिये को पोंछते हैं, तो उसमें मृत त्वचा कोशिकाएं, तेल और गंदगी जम जाती हैं। तौलिया पानी तो सोख लेता है, लेकिन सूखने में कई घंटे लग जाते हैं। यह गीला माहौल बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल सही होता है। समय के साथ ये त्वचा पर इंफेक्शन, मुंहासे या एथलीट फुट जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

तौलिया कब धोना चाहिए?

हर इस्तेमाल के बाद तौलिया धोना जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नहाने वाला बाथ टॉवल आमतौर पर 3–4 इस्तेमाल के बाद धो देना चाहिए। वहीं, हैंड टॉवल को दिनभर में कई बार इस्तेमाल होने के कारण अधिक बार धोना जरूरी होता है। कुछ परिस्थितियों में तौलिया एक बार इस्तेमाल के बाद ही धोना बेहतर है, जैसे कि घर में कोई बीमार हो, जिम या स्विमिंग के बाद इस्तेमाल किया गया हो, तौलिये पर शरीर के तरल पदार्थ लगे हों, या त्वचा बहुत संवेदनशील हो।

तौलिया रखने का सही तरीका

तौलिया जिस जगह रखा जाता है, वह भी उसकी सफाई और लंबे समय तक इस्तेमाल पर असर डालता है। बाथरूम में तौलिया सूखी और हवादार जगह पर रखें, ताकि वह जल्दी सूख सके। अगर तौलिया पूरी तरह से नहीं सूखता, तो इसे जल्दी धो देना चाहिए। तौलिये की सामग्री भी मायने रखती है माइक्रोफाइबर तौलिया जल्दी सूख जाता है, जबकि कॉटन तौलिया नमी ज्यादा रोकता है और इसे नियमित धोने की जरूरत होती है। बांस के तौलिये एंटीबैक्टीरियल माने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी समय-समय पर धोना जरूरी है।

कितने साल में बदलें तौलिया?

एक्सपर्ट Jennifer Adams के अनुसार, बाथ टॉवल को हर 2–3 साल में बदल देना चाहिए। अधिकतम 5 साल तक ही इन्हें इस्तेमाल करना ठीक माना जाता है। लगातार धुलाई और सामान्य इस्तेमाल के कारण तौलिये की पानी सोखने की क्षमता कम होने लगती है और यह पहले जैसी मुलायम नहीं रहती।  फैब्रिक सॉफ्टनर का ज्यादा इस्तेमाल न करें। यह कपड़े की सतह पर जमकर उसकी एब्जॉर्बेंसी घटा देता है।

एक्सपर्ट्स की संक्षिप्त सलाह

बाथ टॉवल को हर 3–4 इस्तेमाल के बाद धोएं।

हैंड टॉवल को ज्यादा बार धोएं।

तौलिया हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखें।

घर में कोई बीमार हो या जिम/स्विमिंग के बाद तौलिया तुरंत धोएं।

बाथ टॉवल को हर 2–3 साल में बदलें, अधिकतम 5 साल तक इस्तेमाल करें।

सॉफ्टनर का कम इस्तेमाल करें, ताकि तौलिये की पानी सोखने की क्षमता बनी रहे।

तौलिया हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। इसकी स्वच्छता और समय पर बदलाव न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह लंबे समय तक तौलिये की गुणवत्ता भी बनाए रखता है। नियमित धुलाई और सही समय पर बदलने से आप त्वचा संक्रमण, मुंहासे और बैक्टीरिया की समस्याओं से बच सकते हैं।  

