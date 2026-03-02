Mangalsutra’s New Trend: अब गले नहीं उंगलियों में पहनें मंगलसूत्र रिंग

नारी डेस्क : सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनना हमेशा से पसंद रहा है। अब तक मंगलसूत्र गले में पहना जाता था, लेकिन बदलते फैशन के साथ मंगलसूत्र रिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। उंगलियों में पहनने वाला गोल्ड मंगलसूत्र न सिर्फ मॉडर्न लुक देता है, बल्कि हाथों की रौनक भी बढ़ा देता है। अगर आप भी कुछ नया और ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो जानिए कौन-कौन से रिंग मंगलसूत्र डिजाइंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे।

क्रॉस डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र

क्रॉस डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन और ट्रेंडी विकल्प है। इस डिजाइन में ब्लैक बीड्स के साथ खूबसूरत स्टोन वर्क मिलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसका लुक सिंपल होने के साथ-साथ एलिगेंट भी होता है, इसलिए इसे आप डेली वियर से लेकर छोटे फंक्शन और खास मौकों तक आसानी से पहन सकती हैं।

हार्ट डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र

हार्ट डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सॉफ्ट और फेमिनिन डिजाइंस पसंद होते हैं। यह रिंग उंगली के साइज के अनुसार आसानी से फिट हो जाती है और पहनने में काफी कंफर्टेबल रहती है। हार्ट शेप की वजह से इसका लुक रोमांटिक और ट्रेंडी नजर आता है, जिससे यह खास मौकों पर पहनने के साथ-साथ गिफ्टिंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है।

ड्रॉप डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र

ड्रॉप डिजाइन वाली गोल्ड रिंग मंगलसूत्र अपने एलिगेंट और क्लासी लुक की वजह से खास पसंद की जाती है। इसमें ब्लैक बीड्स के साथ गोल्ड का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो इसे यूनिक और रिच अपील देता है। यह डिजाइन हाथों की सुंदरता को और निखारता है, इसलिए फेस्टिव मौकों और पार्टी वियर के लिए यह मंगलसूत्र रिंग एक शानदार विकल्प मानी जाती है।

सिंपल डिजाइन वाली गोल्ड मंगलसूत्र रिंग

सिंपल डिजाइन वाली गोल्ड मंगलसूत्र रिंग उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें मिनिमल ज्वेलरी पसंद होती है। यह रिंग हल्की और पहनने में बेहद आरामदायक होती है, जिससे इसे लंबे समय तक आसानी से वियर किया जा सकता है। इसमें स्टोन और ब्लैक बीड्स का संतुलित डिजाइन दिया गया है, जो इसे सादगी के साथ एलिगेंट लुक देता है, इसलिए यह रोज़ाना पहनने के लिए बिल्कुल सही विकल्प मानी जाती है।

स्टाइलिंग टिप

स्टाइलिंग टिप के तौर पर मंगलसूत्र रिंग को आप सिंपल गोल्ड ब्रेसलेट या कंगन के साथ पहन सकती हैं, जिससे हाथों का लुक बैलेंस्ड और एलिगेंट नजर आए। कोशिश करें कि एक साथ ज्यादा रिंग्स न पहनें, ताकि मंगलसूत्र रिंग ही फोकस में रहे। यह रिंग ऑफिस, फंक्शन और कैजुअल—हर तरह के लुक के साथ आसानी से सूट करती है और आपकी स्टाइल को सॉफ्ट व ग्रेसफुल टच देती है। इस तरह आप इस बार गले की जगह उंगलियों में पहनने वाला मंगलसूत्र रिंग ट्राई कर सकती हैं। सही डिजाइन चुनकर आप अपने हाथों को दे सकती हैं एक नया, स्टाइलिश और ट्रेडिशनल टच।