01 MARSUNDAY2026 10:12:45 PM
Nari

इस रमजान हाथों पर सजाएं ये खूबसूरत अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, रिश्तेदार भी कहेंगे वाह!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Feb, 2026 07:09 PM
इस रमजान हाथों पर सजाएं ये खूबसूरत अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, रिश्तेदार भी कहेंगे वाह!

नारी डेस्क : रमजान का महीना न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से खास होता है, बल्कि इस दौरान घरों में इफ्तार और मिलन समारोह भी होते हैं। ऐसे में आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये डिज़ाइन सरल होने के साथ-साथ हाथों में शाही लुक देते हैं। आइए जानते हैं इस रमजान के लिए कुछ लेटेस्ट अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन।

हाफ मून के साथ फूल डिजाइन अरेबिक मेहंदी

रमजान के खास अवसरों के लिए हाफ मून डिज़ाइन बेहद सुंदर विकल्प है। बीच में मस्जिद और चाँद का डिज़ाइन बनाएं। आसपास के हिस्से में फूल, पत्ती और जाली की डिज़ाइन भरें। हाथ भरा-भरा और आकर्षक दिखे। इस डिज़ाइन को देखकर रिश्तेदार भी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे।

PunjabKesari

सिंपल अरेबिक बेल मेहंदी डिज़ाइन

अगर आप ज्यादा भरी मेहंदी पसंद नहीं करती हैं, तो सिंपल अरेबिक बेल डिज़ाइन अपनाएं। हाथ में हल्का-सा बेल डिज़ाइन बनाएं। इसे बनाने में समय कम लगेगा। हाथों की सुंदरता बढ़ेगी, मगर लुक साधारण और क्लासी रहेगा।

PunjabKesari

फूल डिजाइन वाली अरेबिक मेहंदी

मिनिमल डिज़ाइन पसंद करने वालों के लिए फूल वाले अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन उपयुक्त हैं। हथेली के बीच में एक बड़ा फूल बनाएं और शेड करें। उंगलियों पर छोटे फूल और पत्तियों का डिज़ाइन। हाथों में नेचुरल और ग्रेसफुल लुक आए।

PunjabKesari

डबल डिजाइन वाली अरेबिक मेहंदी

फास्ट और आसान मेहंदी के लिए डबल डिज़ाइन अपनाएं। हाथ के दोनों तरफ बेल डिज़ाइन बनाएं। दोनों डिज़ाइनों को जोड़ें। समय कम लगे, और हाथ आकर्षक दिखें। 

PunjabKesari

फुल हैंड अरेबिक मेहंदी डिजाइन

यदि आप फुल हैंड मेहंदी चाहती हैं तो ये डिज़ाइन ट्राई करें। एक तरफ बड़े फूल और दूसरी तरफ जाली डिज़ाइन। नीचे की तरफ शेड वाला डिज़ाइन बनाएं। हाथ पूरी तरह सजेंगे और पारंपरिक + मॉडर्न लुक आएगा

टिप्स

मेहंदी लगाने के बाद 4–6 घंटे तक उसे सुखने दें
हल्की नींबू–शुगर की पेस्ट लगाने से रंग गहरा होगा
हल्की हाथ की मालिश से डिज़ाइन लंबे समय तक टिकेगी।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it