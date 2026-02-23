गरीबी और बीमारी होगी दूर, बस राशि अनुसार होलिका दहन में अर्पित करें ये लकड़ी

नारी डेस्क : सनातन धर्म में होलिका दहन का खास महत्व माना जाता है। यह पर्व केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों और अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने का भी अवसर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार विशेष लकड़ी होलिका में अर्पित करे, तो उसे रुके हुए कार्यों में सफलता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक राशि के लिए अलग लकड़ी शुभ मानी जाती है और इसका सही चयन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है।

राशि अनुसार लकड़ी और लाभ

मेष और वृश्चिक

मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में खैर या खादिर की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जो साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। खैर की लकड़ी अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और इसे अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होने में मदद मिलती है।

वृष और तुला

वृष और तुला राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में गूलर की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और वैभव का प्रतीक है। गूलर का उपयोग करने से जीवन में समृद्धि बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है।

मिथुन और कन्या

मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में अपामार्ग की लकड़ी अर्पित करना शुभ होता है। इन राशियों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बुद्धि और वाणी में निपुणता का प्रतीक है। अपामार्ग अर्पित करने से करियर और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होते हैं और मानसिक उलझनें दूर होती हैं।

धनु और मीन

धनु और मीन राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में पीपल की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, जो ज्ञान और धर्म में प्रगति का संकेत देता है। पीपल अर्पित करने से गुरु दोष शांत होता है और भाग्य में वृद्धि होती है।

मकर और कुंभ

मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में शमी की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। शमी अर्पित करने से कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और न्याय संबंधी मामलों में राहत मिलती है।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में पलाश की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस राशि पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। पलाश अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में मदार की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस राशि पर सूर्य का प्रभाव होता है। मदार अर्पित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

होलिका दहन में शुभ उपाय

लकड़ी को होलिका में अर्पित करते समय श्रद्धा भाव रखें।

सात फेरे लेते समय लकड़ी अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है।

सही लकड़ी का चयन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ज्योतिषी के अनुसार, होलिका दहन केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन में रुके कार्यों में सफलता और मानसिक संतुलन पाने का अवसर भी है। सही लकड़ी का चयन करके आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। इस होलिका दहन पर अपनी राशि के अनुसार लकड़ी का चयन करना न केवल पारंपरिक मान्यता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव और मानसिक शांति का मार्ग भी खोलता है। इस बार होलिका जलाते समय अपनी राशि के अनुसार लकड़ी चुनें और लाभ उठाएं।