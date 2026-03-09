10 MARTUESDAY2026 2:55:19 PM
Life Style

Urine से तेज बदबू आना इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, न करें नजरअंदाज

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Mar, 2026 12:43 PM
Urine से तेज बदबू आना इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, न करें नजरअंदाज

नारी डेस्क: हमारी सेहत के बारे में कई बार शरीर हमें छोटे-छोटे संकेत देता है। इन्हीं संकेतों में से एक है पेशाब (Urine) से तेज या असामान्य बदबू आना। सामान्य परिस्थितियों में पेशाब में हल्की सी गंध हो सकती है, लेकिन अगर बदबू बहुत तेज, अजीब या लगातार बनी रहती है तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। कई लोग इस समस्या को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई मामलों में यह किसी बीमारी की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। आइए  समझते हैं कि पेशाब से तेज बदबू आने के पीछे कौन-कौन सी वजहें या बीमारियां हो सकती हैं।

शरीर में पानी की कमी (Dehydration)

यूरिन से तेज बदबू आने की सबसे आम वजह शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो शरीर में यूरिन ज्यादा कंसन्ट्रेटेड यानी गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। अगर आपका पेशाब गहरे पीले रंग का है और उससे तेज गंध आ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत है। ऐसे में रोजाना 7–8 गिलास या उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी की पर्याप्त मात्रा लेने से पेशाब का रंग और गंध दोनों सामान्य हो सकते हैं।

गर्मियों में नहीं होगी Dehydration की समस्या , पानी के साथ मिलाकर पिएं ये चीजें

यूरिन इन्फेक्शन (UTI)

अगर यूरिन करते समय जलन, दर्द या बार-बार पेशाब आने की समस्या के साथ बदबू भी आ रही है, तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में पेशाब से बहुत तेज और कभी-कभी सड़ी हुई जैसी गंध आ सकती है। UTI बैक्टीरिया के कारण होता है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। अगर बदबू के साथ दर्द, जलन, बुखार या पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

डायबिटीज का संकेत

कई बार यूरिन से मीठी या फल जैसी गंध आने लगती है। यह शरीर में शुगर लेवल बढ़ने का संकेत हो सकता है। जब शरीर में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है तो उसका कुछ हिस्सा पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है, जिससे पेशाब में अलग तरह की गंध आ सकती है। अगर इसके साथ ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, कमजोरी या अचानक वजन कम होना जैसी समस्याएं भी हो रही हैं, तो ब्लड शुगर टेस्ट करवाना जरूरी है।

 किडनी से जुड़ी समस्याएं

किडनी का काम शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं। किडनी से जुड़ी समस्याओं में पेशाब का रंग बदल सकता है, उसमें झाग आ सकता है और उससे तेज बदबू भी आने लगती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है और तुरंत जांच करवानी चाहिए।

Kidney फेल होने से पहले कैसे पहचानें कि किडनी खराब हो रही है?

कुछ खास खाने की वजह से भी आती है बदबू

हर बार पेशाब से बदबू आना बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार कुछ खास खाद्य पदार्थ खाने से भी पेशाब में गंध बदल सकती है। उदाहरण के लिए लहसुन, प्याज, कॉफी, मसालेदार खाना और कुछ दवाइयां पेशाब की गंध को तेज कर सकती हैं। अगर आपने हाल ही में ऐसे खाद्य पदार्थ ज्यादा खाए हैं और उसी के बाद बदबू महसूस हो रही है, तो यह अस्थायी हो सकता है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें: यूरिन रोककर रखने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान

विटामिन सप्लीमेंट्स का असर

कई लोग रोजाना विटामिन बी या अन्य सप्लीमेंट्स लेते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स शरीर में टूटने के बाद पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं, जिससे उसकी गंध तेज हो सकती है। अगर सप्लीमेंट लेने के बाद ही यह समस्या शुरू हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी जांच करवा सकते हैं।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर पेशाब से बदबू के साथ नीचे दिए गए लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

यूरिन  करते समय जलन या दर्द

बार-बार पेशाब आने की समस्या

पेशाब का रंग बहुत गहरा या लाल होना

बुखार या पेट में दर्द

लगातार कई दिनों तक तेज बदबू रहना

इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से समस्या गंभीर हो सकती है।

यूरिन से तेज बदबू आना कई बार साधारण कारणों से भी हो सकता है, जैसे पानी की कमी या कुछ खास खाद्य पदार्थ। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

समय पर जांच और सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सकता है। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it