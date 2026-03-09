फाइनल से एक पहले क्रिकेटर ने खोई अपनी बहन, फिर भी टीम को दिलाई जीत

नारी डेस्क: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की 96 रनों की जोरदार जीत के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने खुलासा किया कि शिखर मुकाबले से एक दिन पहले उन्हें विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ा क्योंकि उनके घर में त्रासदी हुई थी। घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय खिलाड़ी ने खुलासा किया कि ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी चचेरी बहन को खो दिया।



यह भी पढ़ें: धोनी ने 2 साल बाद की सोशल मीडिया पर वापसी



महिला दिवस पर बहन को समर्पित की जीत

फाइनल में अर्धशतक बनाने वाले किशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपनी चचेरी बहन को जीत समर्पित की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करीबी दोस्त और टीम के साथी हार्दिक पांड्या से बात की थी और उन्होंने ही उन्हें टी20 विश्व कप फाइनल पर ध्यान केंद्रित करने और टीम को आगे रखने के लिए कहा था। किशन ने अहमदाबाद में रिपोर्टर्स से कहा- "सच कहूं तो मैच से पहले, कल एक कार एक्सीडेंट में मेरी कज़िन बहन गुज़र गई। मैंने उसके लिए अच्छा खेला। मैंने हार्दिक भाई से बात की, उन्होंने कहा कि टीम को आगे रखो। मैं यह जीत उसे डेडिकेट करता हूं, और आज विमेंस डे है, इसलिए यह और भी खास हो जाता है।"



किशन ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया

यह ध्यान देने वाली बात है कि किशन ने वर्ल्ड कप से पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की सीरीज़ के दौरान T20I टीम में अपनी जगह वापस पाई थी। वह अपनी कप्तानी में झारखंड की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत के बाद टीम में वापस आए थे। किशन ने फिर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ मैचों में सभी को चौंका दिया, यहां तक कि आखिरी T20I में सेंचुरी भी लगाई। उनका परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि मौजूदा ओपनिंग बैट्समैन संजू सैमसन प्लेइंग XI से अपनी जगह खो बैठे।



यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या



वर्ल्ड कप में किशन ने बनाए 317 रन

किशन ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सभी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 317 रन बनाए और टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जो सिर्फ़ साहिबज़ादा फरहान, टिम सीफ़र्ट और सैमसन से पीछे हैं। जब उनसे नेशनल टीम में नहीं होने पर उनके माइंडसेट के बारे में पूछा गया, तो किशन ने कहा- "मैंने बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है। बस अपना काम करो और उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, और विराट (कोहली) भाई हमेशा यही करते थे।" किशन ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुने जाने से पहले इंडिया के कैप्टन सूर्यकुमार यादव के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया। उन्होंने आगे कहा- "जब सूर्य भाई ने कॉल किया, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और सोचा कि यह वर्ल्ड कप के लिए है। उन्होंने कॉल किया और पूछा कि WC जीतेगा क्या। मैंने पूछा, 'आप भरोसा करोगे क्या?' और मैंने कहा, 'करूंगा।' उन्होंने कहा चल किया।"

