T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड ने सरेआम किया KISS

नारी डेस्क: ज़ोरदार चीयर्स और कंफ़ेटी से भरे सेलिब्रेशन के बीच, भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद हार्दिक पांड्या का एक रोमांटिक पल सुर्खियों में आ गया। हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर ही बड़ी जीत का जश्न मनाया। माहिका दौड़कर उनके पास आईं और उन्हें गले लगाया और उनके गाल पर एक प्यारा सा किस किया। बाद में खुश हार्दिक ने माहिका को अपना “लकी चार्म” बताया।

रविवार को अहमदाबाद में जीत के बाद होस्ट ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए, हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका से मिले सपोर्ट के बारे में बताया और कहा कि जब से वह उनकी ज़िंदगी में आई हैं, वह लगातार जीत रहे हैं। हार्दिक ने कहा- “यह वह जीत है जिसके लिए मैं हमेशा जीता हूं। इसीलिए मैंने क्रिकेट खेला है। मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूं। मैं जितनी हो सके उतनी ट्रॉफी जीतना चाहता हूं। 2024 में, मैंने कहा था कि मैं जिस भी ट्रॉफी के लिए खेलूंगा, जीतूंगा और मुझे इस पर विश्वास है। यह ट्रॉफी इसी बात का सबूत है।”



पांड्या ने आगे कहा- "बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ बातें नहीं करनी पड़तीं, बल्कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो, चुप रहो, एक अच्छा इंसान बनो। जब से माहिका मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं सिर्फ जीत रहा हूं।" इस बीच, सेलिब्रेशन की कई फ़ोटो में हार्दिक, माहिका के साथ जीत के पल को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीत के ठीक बाद हार्दिक को मैदान पर माहिका के साथ देखा गया और उन्होंने उन्हें प्यार से गले लगाया।

माहिका को हार्दिक के गाल पर किस करते हुए भी देखा गया, जब वे दोनों इस खास पल को साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद कपल मैदान में हाथों में हाथ डाले टहलते हुए, साथ में सेलिब्रेशन के माहौल का मज़ा लेते हुए दिखे। बाद में, माहिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर हार्दिक को स्पेशल शाउटआउट देते हुए एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें वह बड़ी जीत के बाद मैदान पर गर्व से पोज़ दे रहे हैं। फ़ोटो के साथ, उन्होंने लिखा, “द मैन, द मिथ, द लेजेंड” साथ में एक क्राउन और इंडियन फ़्लैग इमोजी भी लगाया।