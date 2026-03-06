अर्जुन तेंदुलकर और सानिया की ड्रीम वेडिंग,   Outfits और Guest से ज्यादा 270 डिग्री का मंडप रहा चर्चा में

नारी डेस्क: इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च को मुंबई में एक ग्रैंड सेरेमनी में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड और बिज़नेसवुमन सानिया चंडोक से शादी की। इस शादी में क्रिकेट, बिज़नेस, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की दुनिया की जानी-मानी हस्तियां एक साथ आईं, जिससे यह मौका साल के सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल इवेंट्स में से एक बन गया।

शादी की सेरेमनी मुंबई के सेंट रेजिस में ‘SaaJ’ थीम पर हुई, जो कपल के नामों से मिलकर बनी है। रंगीन मेहंदी के उलट, शादी में ‘हल्की शान’ पर फोकस था। सेरेमनी एक शानदार 270-डिग्री सेंटर मंडप इंस्टॉलेशन के नीचे रखी गई थी। डेकोर की डिजाइन लैंग्वेज सॉफ्ट लेकिन कमांडिंग थी, बेबीज ब्रीथ के बादल जैसे फैलाव पर ऑफ-व्हाइट, ब्लश पिंक, फ्रेश ग्रीन्स और म्यूटेड गोल्ड एक्सेंट की लेयर्स ने एक शांत, सपनों जैसा माहौल बनाया जिसने रस्मों की पवित्रता को बढ़ाया और साथ ही संयम भी बनाए रखा।

इस सेरेमनी की इमोशनल गहराई को इंडियन म्यूज़िक की दो मशहूर आवाज़ों ने लाइव गाकर और बढ़ा दिया। दुल्हन की एंट्री के साथ हर्षदीप कौर की आवाज थी, जबकि शंकर महादेवन ने मंगलाष्टक गाया। रस्मों के बाद सेलिब्रेशन आसानी से पारंपरिक महाराष्ट्रीयन सिट-डाउन पंगत में बदल गया। शादी के बाद, कपल ने अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर शामिल थे, के साथ कैमरों के लिए एक फैमिली पोर्ट्रेट के लिए पोज़ दिया।



सेरेमनी के लिए, सानिया चंडोक ने पारंपरिक भारतीय स्टाइल में एक क्लासिक ब्राइडल लुक चुना। उन्होंने एक शानदार कढ़ाई वाली लाल साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक ज़री और धागों का काम था, जिससे कपड़े और ब्लाउज पर घने पैटर्न बन रहे थे। साड़ी के पल्लू में भारी सोने के बॉर्डर थे, जिससे पहनावे में एक शाही फिनिश आ रही थी। अर्जुन तेंदुलकर ने सेरेमोनियल थीम से मैच करते हुए एक गहरे लाल रंग की शेरवानी पहनी थी, जिस पर सोने की कढ़ाई भारी थी। आउटफिट में हाई कॉलर और बारीक फूलों की डिज़ाइन इसे एक शानदार शादी का जोड़ा बनाती है।