क्रिकेटर स्मृति मंधाना को मिला खास सम्मान, महिला दिवस 2026 पर बनी उनकी बार्बी डॉल

नारी डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 से पहले एक खास उपलब्धि हासिल की है। वह अपनी खुद की बार्बी डॉल पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। प्रसिद्ध खिलौना कंपनी मैटल (Mattel) ने अपनी “बार्बी ड्रीम टीम” पहल के तहत स्मृति मंधाना को सम्मानित किया है। यह पहल उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और समाज में नई मिसाल पेश की है। इस पहल के जरिए दुनिया भर की प्रेरणादायक महिलाओं को बार्बी के रूप में पेश किया जाता है, ताकि लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरणा मिल सके।
स्मृति मंधाना की उपलब्धियों का सम्मान
स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय और सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में शानदार प्रदर्शन किया है। वह तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। मैटल ने उनकी इसी उपलब्धि और प्रेरणादायक सफर को देखते हुए उनकी बार्बी डॉल बनाई है। यह डॉल उनकी पहचान, आत्मविश्वास और खेल के प्रति जुनून को दर्शाती है।
लड़कियों के लिए प्रेरणा बनीं स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना ने इस सम्मान को लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब छोटी लड़कियां खिलौनों और लोकप्रिय संस्कृति में अपने जैसी किसी को देखती हैं, तो उन्हें यह विश्वास मिलता है कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। मंधाना के अनुसार, क्रिकेट ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ दिया है और अगर उनकी कहानी किसी एक लड़की को भी यह विश्वास दिला सके कि वह मैदान पर खेलने के योग्य है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी।
बार्बी का बदलता रूप
पहले के समय में बार्बी को अक्सर सिर्फ एक सुंदर गुड़िया या राजकुमारी के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब बार्बी ब्रांड का फोकस वास्तविक जीवन की उन महिलाओं पर है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। अब बार्बी गुड़िया सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, नेताओं और रचनात्मक महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसका मकसद बच्चों को यह दिखाना है कि वे भी बड़े होकर कुछ भी बन सकते हैं।
बार्बी ड्रीम टीम में शामिल अन्य महिलाएं
इस साल की वैश्विक बार्बी ड्रीम टीम में दुनिया भर की कई प्रेरणादायक महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।
सेरेना विलियम्स (अमेरिका) – टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी और 23 ग्रैंड स्लैम खिताब की विजेता
केली गेरार्डी (अमेरिका) – शोध अंतरिक्ष यात्री और पेलोड विशेषज्ञ
रेजिना सिरवेंट अल्वाराडो (मेक्सिको) – पेशेवर रेस कार ड्राइवर
क्लोई केली (ब्रिटेन) – पेशेवर फुटबॉलर
हेलेन फिशर (जर्मनी) – प्रसिद्ध पॉप सिंगर
जोजा स्कुबिस (पोलैंड) – एवरेस्ट और मनास्लू पर्वत पर चढ़ने वाली युवा पर्वतारोही
स्टेफनी गिलमोर (ऑस्ट्रेलिया) – पेशेवर सर्फर और आठ बार वर्ल्ड चैंपियन
स्मृति मंधाना (भारत) – भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी
लड़कियों के लिए प्रेरणा का संदेश
मैटल के उपाध्यक्ष और बार्बी ब्रांड के प्रमुख नाथन बेनार्ड ने कहा कि बार्बी हमेशा इस विचार को बढ़ावा देती रही है कि लड़कियां कुछ भी बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि बार्बी ने समय-समय पर अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, सीईओ और एथलीट जैसे किरदारों के जरिए लड़कियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी है।
अब इस सूची में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना का नाम भी जुड़ गया है। इससे भारत और दुनिया भर की लाखों लड़कियों को यह संदेश मिलता है कि मेहनत और जुनून के दम पर वे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।