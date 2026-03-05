अर्जुन तेंदुलकर की शादी में सजा सितारों का मेला, बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां पहुंचीं

नारी डेस्क: क्रिकेट के दिग्गज Sachin Tendulkar के बेटे Arjun Tendulkar की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस खास मौके पर बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां वेडिंग वेन्यू पर पहुंचीं। शादी में सितारों का ऐसा जमावड़ा लगा कि हर किसी की नजर उनके स्टाइल और लुक्स पर ही टिक गई।

शाहरुख खान ने पठानी सूट में लूटी महफिल

शादी में बॉलीवुड के बादशाह Shah Rukh Khan अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। किंग खान ने इस खास मौके पर ब्लैक पठानी सूट पहना था, जिसमें उनका रॉयल अंदाज साफ नजर आ रहा था। उनका यह लुक इतना शानदार था कि सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उनके साथ पत्नी Gauri Khan और बेटी Suhana Khan भी नजर आईं। गौरी खान येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि सुहाना पेस्टल कलर के लहंगे में दिखीं। हालांकि फैंस के मुताबिक किंग खान का स्टाइल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।

आमिर खान का ट्रेडिशनल अंदाज

इस खास शादी में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट Aamir Khan भी पहुंचे। आमिर ने रेड ट्रेडिशनल कुर्ता और मैचिंग जैकेट पहनी थी। उनका सिंपल लेकिन क्लासी लुक फैंस को काफी पसंद आया।

क्रिकेट स्टार्स ने भी बढ़ाई शादी की रौनक

चूंकि अर्जुन तेंदुलकर खुद भी क्रिकेट से जुड़े हैं, इसलिए उनकी शादी में कई बड़े क्रिकेटर्स अपनी पत्नियों के साथ शामिल हुए। Irfan Pathan अपनी पत्नी Safa Baig के साथ पहुंचे। सफा की खूबसूरती ने सभी का ध्यान खींच लिया। वहीं Yusuf Pathan भी अपनी पत्नी के साथ नजर आए।

युवराज और धोनी की जोड़ी भी दिखी स्टाइलिश

Yuvraj Singh अपनी पत्नी Hazel Keech के साथ पहुंचे। युवराज शेरवानी सूट में बेहद स्टाइलिश लग रहे थे, जबकि हेजल ने ब्लैक साड़ी पहनकर सबका ध्यान खींच लिया। वहीं Mahendra Singh Dhoni अपनी पत्नी Sakshi Dhoni के साथ व्हाइट ट्विनिंग आउटफिट में नजर आए। दोनों की जोड़ी काफी प्यारी लग रही थी।

हरभजन, जहीर और रैना ने भी लगाई चार चांद

Harbhajan Singh अपनी पत्नी Geeta Basra के साथ पार्टी में पहुंचे। गीता बसरा ने साड़ी स्टाइल ड्रेप्ड ड्रेस पहनी थी। Zaheer Khan अपनी पत्नी Sagarika Ghatge के साथ पहुंचे। सागरिका गोल्डन साड़ी में बेहद एलिगेंट लग रही थीं। वहीं Suresh Raina भी अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल हुए। उनकी पत्नी केप स्टाइल ड्रेस में काफी स्टाइलिश नजर आईं।

सितारों से सजी रही अर्जुन तेंदुलकर की शादी

कुल मिलाकर अर्जुन तेंदुलकर की शादी में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए। हर किसी का ट्रेडिशनल लुक और स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको इन सितारों में से किस कपल का लुक सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं।