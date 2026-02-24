01 MARSUNDAY2026 10:19:34 PM
विजय रश्मिका की शादी: दूल्हा- दुल्हन की टीम ने खेला क्रिकेट मैच, वायरल हुई तस्वीरें

नारी डेस्क:  एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी से पहले के जश्न ज़ोरों पर हैं। शादी से पहले के जश्न में एक क्रिकेट बैश भी शामिल था। विजय ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कपल के साथ आए लोगों को अपनी खुद की क्रिकेट लीग के साथ एक स्पोर्टी ट्विस्ट लेते हुए देखा जा सकता है, जिसमें कस्टम झंडे, मेडल और मैच के सामान शामिल हैं।

तस्वीर में हरी-भरी घास पर “VIROSH Premier League” ब्रांडिंग से सजी कुछ मज़ेदार चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें कपल के नाम और तारीख लिखा एक छोटा क्रिकेट बैट, खुशनुमा झंडे, एक थीम वाली माचिस की डिब्बी और एक मेडल भी है जिस पर 26.02.26 लिखा है, जिस तारीख का फैंस इंतज़ार कर रहे थे, जिससे मेहमानों के लिए एक फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट होने का इशारा मिलता है। यह क्रिकेट मोमेंट कपल की सेलिब्रेशन की पर्सनल तस्वीरों के बढ़ते कलेक्शन में जुड़ गया है, जिसमें दोस्तों के साथ पूल वॉलीबॉल मैच से लेकर शानदार, जापानी स्टाइल वाले डिनर और अब फील्ड गेम्स शामिल हैं, जो सभी को हंसी और कॉम्पिटिशन में एक साथ लाते हैं।

एक्टर्स की शादी उदयपुर के एकाया में ITC होटल्स के मेमेंटोस में होगी। रविवार को, एक्टर कपल ने अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। अपने-अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, रश्मिका और विजय ने लिखा- "हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते, तुम पहले से ही वहां थे। इतने प्यार से, तुमने हमें एक नाम दिया। तुमने हमें 'VIROSH' कहा। इसलिए आज, पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान में अपने एक साथ आने का नाम रखते हैं। हम इसे 'VIROSH की शादी' नाम देना चाहेंगे। हमें इतने प्यार से संभालने के लिए धन्यवाद। तुम हमेशा हमारा हिस्सा हो। सबसे बड़े हग्स और पूरा प्यार"।

कपल के 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी की कसमें खाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह सेरेमनी प्राइवेट और इंटीमेट होगी, जिसमें सिर्फ़ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल होंगे, जिसके बाद रिसेप्शन प्लान किया जाएगा।

