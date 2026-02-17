"मैं हेलेन से शादी करना चाहता हूं..." जब दूसरी शादी करने से पहले सलमान खान के पिता ने  बच्चों से ली थी परमिशन

नारी डेस्क: दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया। सलीम खान ने 70 के दशक मेंहिंदी सिनेमा की कई सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की पटकथा लिखीं। उन्होंने पिछले साल नवंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। आज हम सलमान खान के पिता की दूसरी शादी से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं।



यह 1960 के दशक के बीच की बात है जब मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने हेलेन को बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट दिलाने में मदद की थी। जल्द ही उनका प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल लेवल पर भी बढ़ने लगा और 70 के दशक के आखिर तक, सलीम खान इसे एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार थे। पहले से शादीशुदा सलीम खान हेलेन से शादी करना चाहते थे और उन्होंने 1980 में शादी कर ली। यह पता नहीं है कि सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक को उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के बारे में पता था या नहीं, लेकिन हेलेन को पता था कि उनका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है।



सलीम खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि- उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सलमा को बताया कि उनके जीवन में हेलन नाम की औरत है, इससे पहले कि वो इसे किसी से और सुनें। फिर उन्होंने बच्चों को भी बैठाकर समझाया कि वह हेलन से शादी करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह बच्चों से यह उम्मीद नहीं रखे कि वे हेलन को उनकी मां जितना प्यार करें, लेकिन वह चाहते थे कि वे उन्हें सम्‍मान दें। सलीम ने कहा कि बच्चों के लिए यह कठिन था क्योंकि वे अपनी मां की तरफ थे, लेकिन धीरे‑धीरे परिवार में यह निर्णय स्वीकार कर लिया गया।



शादी के बाद सलीम खान और हेलेन के लिए चीज़ें आसान नहीं रहीं, लेकिन आखिरकार सलमान की मां ने अपने पति की दूसरी पत्नी को अपना लिया और उनकी दुश्मनी ज़्यादा दिन नहीं चली। इस बारे में बात करते हुए, सलीम खान ने बताया था- “उन सबको एहसास हो गया है कि हेलेन एक बहुत अच्छी इंसान हैं, बच्चों को एहसास हो गया है कि वह उनकी मां जितनी ही अच्छी हैं, उन्हें लगता है डैडी उन्हें पसंद करते हैं, हमारी मां उन्हें पसंद करती हैं, हम भी उन्हें पसंद करते हैं, वह परिवार हैं। अब सलमान हेलेन पर अपनी मां की तरह ही जान छिड़कते हैं। सलमान मदर्स डे पर, या जब भी वह सलमा के लिए कुछ खरीदते हैं, तो हेलेन के लिए भी खरीदना नहीं भूलते।



