19 FEBTHURSDAY2026 1:12:14 AM
Life Style

दिल को झकझोर देने वाला पल,  तलाक के बाद मां की मिली कस्टडी तो पिता की गोद से चिपक गया 2 साल का बच्चा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Feb, 2026 12:29 PM
दिल को झकझोर देने वाला पल,  तलाक के बाद मां की मिली कस्टडी तो पिता की गोद से चिपक गया 2 साल का बच्चा

नारी डेस्क: कई बार माता- पिता की जिद्द बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मात- पिता के तलाक का सबसे ज्यादा असर बच्चे पर ही पड़ता है। हाल ही में इसका बेहद बड़ा उदाहरणा देखने को मिला ग्वालियर के भितरवार में, जहां एक फैमिली झगड़े का नतीजा  तलाक निकला। जब  मां को बच्चे को कस्टडी सौंपी गई तो इस नन्हे बच्चे ने पिता की गोद से उतरने से इंकार कर दिया। वह अपने पिता को खुद से अलग नहीं करना चाहता था। इस  इमोशनल पल को देख सभी की आंखें नम हो गई। 


सोमप्रीत कौर जो आठ दिन पहले अपने ससुराल से गायब हो गई थी, उसे पुलिस ने पंजाब के एक गुरुद्वारे में ढूंढ निकाला। इस दौरान, उसका छोटा बच्चा पिता के परिवार के पास रह गया था।  सोमप्रीत कौर ने अपने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया और तलाक लेकर अपने मायके लौटने की इच्छा जताई। बातचीत और बीच-बचाव के बाद, दोनों परिवार आपसी सहमति से अलग होने पर सहमत हो गए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी जाएगी।


हालांकि, यह हैंडओवर एक बहुत ही इमोशनल पल में बदल गया। जैसे ही बच्चे को मां को दिया जा रहा था, दादा फूट-फूट कर रोने लगे, वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पिता हैरान और चुप खड़े थे, अपनी आंखों के सामने दर्दनाक जुदाई को होते देख रहे थे। बच्चा जो साफ तौर पर कन्फ्यूज्ड था, स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए और भी दिल दहला देने वाला बन गया।


वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि बच्चा अपने पिता से चिपका हुआ है, और वह मां के पास जाना ही नहीं चाहता। किसी तरह उसे जब मां ने गोद में लिया तो उसका रो- रो कर बुरा हाल हो गया।  इस घटना से बड़े पैमाने पर इमोशनल रिएक्शन हुए हैं, जिसमें शादी के झगड़ों की इंसानी कीमत और टूटे रिश्तों के बीच फंसे बच्चों की चुपचाप तकलीफ़ को दिखाया गया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it