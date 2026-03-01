01 MARSUNDAY2026 9:50:32 PM
ईरान की महारानी सिर्फ 17 की उम्र में बनी रानी, लेकिन खुशियां रहीं अधूरी

  • Updated: 01 Mar, 2026 06:11 PM
नारी डेस्क:  प्रिंसेस फौज़िया ऑफ इजिप्ट (5 नवंबर 1921 – 2 जुलाई 2013) बीसवीं सदी की मध्य-पूर्व की सबसे खूबसूरत और दुखभरी शाही महिलाओं में से एक थीं। उनका जन्म अलेक्ज़ान्ड्रिया में हुआ था और वे मिस्र के राजा फुआद I और उनकी पत्नी नाज़ली सब्री की बेटी थीं। अपने बचपन और जवानी के साल उन्होंने शाही महलों में बिताए, जहाँ उन्हें एक सख्त लेकिन पश्चिमी शिक्षा दी गई। उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश में महारत हासिल की और अपने सुंदरता और शालीनता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि पाई।

1939 में राजनीतिक विवाह और ईरानी दरबार

सिर्फ सत्रह साल की उम्र में, फौज़िया का विवाह ईरान के क्राउन प्रिंस मोहम्मद रेज़ा पहलवी से हुआ। यह शादी राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी ताकि मिस्र और ईरान के बीच संबंध मजबूत हों। यह विवाह फौज़िया को अचानक ईरानी दरबार की कठोर, अनजान और भावनात्मक रूप से ठंडी दुनिया में ले गया।

शादी के शुरुआती सालों में उन्हें ईरान की क्राउन प्रिंसेस का खिताब मिला, और 1941 में, जब रेज़ा शाह ने राज्य छोड़ दिया, तो फौज़िया क्वीन कांसोर्ट ऑफ ईरान बनीं। लेकिन यह पदोन्नति उन्हें व्यक्तिगत खुशी नहीं दे पाई। संस्कृति और भाषा में अलगाव, दरबार की राजनीतिक साजिशें और मोहम्मद रेज़ा शाह के साथ भावनात्मक असंगति ने उन्हें गहरी अकेलापन दी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शादी और परिवार

फौज़िया और मोहम्मद रेज़ा शाह की एक बेटी प्रिंसेस शाहनाज़ पहलवी हुई। लेकिन शादी धीरे-धीरे बिगड़ती गई। 1945 में स्वास्थ्य कारणों के चलते फौज़िया मिस्र लौट गईं और 1948 में उनकी आधिकारिक रूप से तलाक हो गया, जिससे उनका क्वीन का पद समाप्त हो गया।

दूसरा विवाह और निजी जीवन

1949 में फौज़िया ने मिस्र के अधिकारी और राजनयिक इस्माइल हुसैन शिरिन से शादी की। इस शादी में उनके दो बच्चे हुए: नादिया और हुसैन। यह दूसरा विवाह उनके जीवन में शांति और निजीपन का प्रतीक बन गया। फौज़िया ने जानबूझकर राजनीति, शाही प्रचार और सार्वजनिक ध्यान से दूरी बनाई।

अंतिम साल और विरासत

फौज़िया ने अपने बाद के साल अलेक्ज़ान्ड्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से बिताए। उन्होंने 2 जुलाई 2013 को 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्हें केवल पूर्व रानी के रूप में नहीं बल्कि शालीनता, सुंदरता और शाही राजनीति की व्यक्तिगत कीमत का प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

 

 

