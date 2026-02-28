फिर महंगा हो सकता है सोना- चांदी,  ईरान-इजरायल युद्ध  के कारण टूट सकते हैं पुराने रिकॉर्ड

नारी डेस्क: मार्कीट एक्सपर्ट्स ने शनिवार को कहा कि इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इन्वेस्टर्स सेफ़-हेवन एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ईरान पर इज़राइल के “रोकथाम” हमलों के बाद बढ़ती अनिश्चितता इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी की ओर ले जा सकती है, जिससे कीमतें और बढ़ेंगी।



यह भी पढ़ें: अपनी शादी में फिजूलखर्ची करके भी करोड़ों कमा लेते हैं Celebrities



इज़राइल और ईरान के बीच तनाव

शनिवार को तेहरान में बड़े धमाके हुए, जब इज़राइल ने ईरान के खिलाफ रोकथाम मिसाइल हमले किए, जिससे इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया। इस बैकग्राउंड में, एनालिस्ट्स ने कहा कि युद्ध की बढ़ती चर्चा से फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ने की उम्मीद है। एक एक्सपर्ट ने कहा- “US-ईरान युद्ध की चर्चा बढ़ने से अनिश्चितता बढ़ने की उम्मीद है, और इन्वेस्टर्स सोने और चांदी को सेफ़-हेवन एसेट के तौर पर देखेंगे। हमें कीमती मेटल्स के लिए गैप-अप ओपनिंग की उम्मीद है।”



साेने के बढ़ सकते हैं इतने दाम

एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया- "अगर मेटल इस लेवल से ऊपर जाता है, तो घरेलू गोल्ड की कीमतें 1,68,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती हैं।" टेक्निकल फ्रंट पर, MCX गोल्ड पिछली कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलने के बाद 1,60,000 रुपये के मार्क से काफी ऊपर चला गया है। कीमतें अब 1,62,000 रुपये के पास स्टेबल हो रही हैं। एनालिस्ट का मानना ​​है कि जब तक गोल्ड 1,60,000 रुपये से ऊपर बना रहता है, यह शॉर्ट टर्म में 1,63,500 रुपये से 1,65,000 रुपये तक जा सकता है। MCX सिल्वर में भी एक मजबूत ब्रेकआउट देखा गया है, जो 2,80,000 रुपये से 2,85,000 रुपये की रेंज की ओर बढ़ रहा है।



यह भी पढ़ें: होलिका दहन तीन मार्च को सुबह इस 24 मिनट से, चंद्र ग्रहण के कारण बदला टाइमिंग



चांदी में भी आ सकती है तेजी

एक एक्सपर्ट ने कहा- “अगर मोमेंटम बना रहता है और कीमतें ज़रूरी सपोर्ट लेवल से ऊपर रहती हैं, तो चांदी Rs 2,90,000 से Rs 2,95,000 तक बढ़ सकती है।” इस बीच, दिन में पहले, इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF) ने X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे इज़राइल में सायरन बजाए गए, और सेलुलर डिवाइस को सीधे सुरक्षित जगहों के पास रहने के लिए एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट दिया गया।

