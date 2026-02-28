01 MARSUNDAY2026 10:01:13 PM
Life Style

महीने के आखिरी दिन सस्ता हो गया सोना, चांदी के दामों ने भी दी राहत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Feb, 2026 10:13 AM
नारी डेस्क:  कई सालों से गोल्ड को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है। एक कीमती मेटल के तौर पर, गोल्ड ने सदियों से न  एक भरोसेमंद स्टोर के तौर पर भी काम किया है, जिससे यह मुश्किल समय में सुरक्षा का तरीका ढूंढने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन गया है। पिछले कुछ समय से साने के तेजी से बढ़ते दामों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। हालांकि आज के रेट कुछ राहत दे सकते हैं। 

PunjabKesari

 सोने की कीमत में शनिवार, 28 फरवरी यानी की महीने के आखिरी दिन काफी गिरावट देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 161710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई में कीमत 161580 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया है। 

PunjabKesari
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 161710 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 148240 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 148110 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 161580 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 2,500 रुपये या लगभग एक प्रतिशत टूटकर 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। हालांकि यह अक्सर सोने से कम महंगी होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है, खासकर उन देशों में जो सोने से ज़्यादा चांदी के गहने खरीदते हैं। 

