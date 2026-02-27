01 MARSUNDAY2026 10:19:49 PM
एक दूसरे के हुए विजय और रश्मिका,  सोने से लदे दूल्हा-दुल्हन का छाया Royal Look

नारी डेस्क:  स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुरुवार को उदयपुर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करके एक साथ एक नया सफर शुरू किया। अपनी शादी की सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करते हुए, रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर अपने पति के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। अपने नोट के ज़रिए, उन्होंने विजय को "सच्चा प्यार कैसा लगता है" यह सिखाने और "शांति में रहने का एहसास कैसा होता है" यह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। 
PunjabKesari

उन्होंने अपना नोट शुरू किया- "हाय माय लव्स, अब आपसे मिलवाते हैं "माई हस्बैंड"! मिस्टर विजय देवरकोंडा!! वो आदमी जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कैसा होता है, वो आदमी जिसने मुझे दिखाया कि शांति में रहना कैसा होता है! वो आदमी जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और लगातार मुझसे कहा कि मैं उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकती हूं जितना मैं सोच भी नहीं सकती!" "वो आदमी जिसने मुझे कभी ऐसे नाचने से नहीं रोका जैसे कोई देख नहीं रहा हो... वो आदमी जिसने मुझे दोस्तों के साथ घूमना दिखाया जो अब तक की सबसे अच्छी चीज़ है, और मेरा यकीन करो मैं इस आदमी पर एक किताब लिख सकती हूं! मैं वो औरत बन गई हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि तुमने उसे वो बनाया जो वो आज है! मैं सच में ब्लेस्ड हूं

PunjabKesari
अपनी पोस्ट में, उन्होंने प्यार से विजय को "विजू" कहा। इतना दिल को छू लेने वाला पोस्ट सिर्फ़ रश्मिका ने ही नहीं लिखा विजय ने भी अपनी पत्नी को एक लव लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सारे इमोशंस बताए और बताया कि वह सच में उनके लिए क्या मायने रखती हैं। दूल्हे राजा ने लिखा- "एक दिन, मुझे उनकी बहुत याद आई। उन्हें इस तरह याद किया कि मुझे लगा कि अगर वह आस-पास होतीं तो मेरा दिन बेहतर होता। जैसे अगर वह मेरे सामने बैठी होतीं तो मेरा खाना ज़्यादा हेल्दी लगता। जैसे अगर वह मेरे साथ वर्कआउट करतीं तो मेरे वर्कआउट ज़्यादा मज़ेदार और कम सज़ा वाले होते। जैसे मुझे उनकी ज़रूरत थी - बस घर और शांति का एहसास करने के लिए, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। तो, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त... अपनी पत्नी बनाई और अब उन प्यारी तस्वीरों को देखें जो दोनों ने साथ में ली हैं। 

PunjabKesari

अपने D-Day के लिए, रश्मिका ने अनामिका खन्ना की डिज़ाइन की हुई शानदार रस्ट-रंग की साड़ी पहनी थी।  रश्मिका ने साड़ी को मैचिंग ऑरेंज सिल्क ब्लाउज़ के साथ पहना था, जिसमें क्लासिक स्कूप नेकलाइन, गोल्डन बॉर्डर वाली हाफ-स्लीव्स और क्रॉप्ड हेम था। साड़ी का भारी गोल्डन एक्सेंट वाला पल्लू सेंटरपीस का काम कर रहा था, जिसे खूबसूरती से उनके कंधे पर लपेटा गया था ताकि इसकी शानदार कारीगरी दिखाई दे। इस ड्रेस को शुरू में उनके सिर पर एक बढ़िया बेज दुपट्टे के साथ पूरा किया गया था। ड्रेस के साथ मंदिर से प्रेरित शानदार सोने की ज्वेलरी थी। रश्मिका ने भारी, लेयर्ड नेकलेस पहने थे, जिसमें एक चौड़ा टेम्पल चोकर, एक आम-स्टाइल (मंगा माला) लंबी चेन, और सिक्कों (कासु माला) के डिज़ाइन वाले बारीक उभरे हुए देवी-देवताओं की मूर्तियां शामिल थीं।

PunjabKesari
उनके कानों में सोने के झुमके थे, जबकि हाथों में बाजूबंद, चूड़ियां और कड़े थे। एंटीक स्टाइल के बाजूबंद में बारीक सोने की नक्काशी थी, जो साउथ इंडियन दुल्हन के कपड़ों का एक खास हिस्सा है। ड्रेस की खूबसूरती मिनिमल मेकअप से और बढ़ गई थी, जिसमें नेचुरल बेस और न्यूड लिप्स शामिल थे। अपने खास दिन पर, 36 साल के एक्टर ने आइवरी सिल्क धोती पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने एक शानदार सिंदूरी रंग का अंगवस्त्रम (शॉल) पहना था। इसके किनारे पर मंदिर से प्रेरित डिज़ाइन की बारीक कढ़ाई की हुई थी।

PunjabKesari

एक्टर के शाही लुक को उनकी ज्वेलरी ने और भी निखार दिया। विजय ने पारंपरिक टेम्पल गोल्ड स्टाइल अपनाया, जिसमें उभरे हुए डिज़ाइन वाला लंबा नेकलेस और बड़े, गोल्ड स्टड इयररिंग्स पहने थे। उन्होंने गोल्डन टेम्पल कड़ा और एक शाही कमरबंद (कमर बेल्ट) भी पहना था। दूल्हे के लुक को उनकी हथेलियों और पैरों को आलता से रंगकर पूरा किया गया, जिससे पारंपरिक लुक में नयापन आ गया।जब से उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। सोने से लदे दूल्हा- दुल्हन के लुक की खूब तारीफ हो रही है। 

