01 MARSUNDAY2026 10:22:06 PM
Nari

Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्यों जरूरी होती है पुराने सामान और गोबर के उपलों की आहुति

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Feb, 2026 03:40 PM
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्यों जरूरी होती है पुराने सामान और गोबर के उपलों की आहुति

नारी डेस्क : होली का पर्व सिर्फ रंगों और मस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शुद्धि, नकारात्मकता के अंत और नई शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। रंगों वाली होली से एक रात पहले होने वाला होलिका दहन (Holika Dahan 2026) इसी भावना को दर्शाता है। इस पावन अग्नि में पुराने सामान, सूखे पत्ते और खासतौर पर गोबर के उपले चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।

नकारात्मकता का अंत और नई शुरुआत

होलिका दहन की अग्नि को बुराइयों का नाश करने वाली माना जाता है। घर में पड़ा पुराना, टूटा-फूटा या बेकार सामान हमारे जीवन की पुरानी यादों, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब हम इन्हें अग्नि में समर्पित करते हैं, तो इसका अर्थ होता है। पुराने बोझ को छोड़कर नए उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। इसीलिए होलिका दहन को नई शुरुआत का पर्व भी कहा जाता है।

PunjabKesari

गोबर के उपलों का धार्मिक महत्व

होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपलों की माला चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उपले भक्त प्रह्लाद की रक्षा और होलिका के अहंकार के दहन का प्रतीक हैं। कई स्थानों पर परिवार के हर सदस्य के नाम से एक-एक उपला अग्नि में अर्पित किया जाता है, जिसे रक्षा कवच माना जाता है। यह परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना का प्रतीक है।

यें भी पढ़ें : डायबिटीज वालों के लिए चमत्कारी पत्ता, जितना खाओ उतना कंट्रोल में रहेगी शुगर

 

वैज्ञानिक वजह भी है खास

होलिका दहन का समय ऋतु परिवर्तन का होता है। इस दौरान हवा में बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं। जब गोबर के उपले, घी, कपूर और सूखी लकड़ियां जलती हैं, तो उनसे निकलने वाला धुआं प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है। यही वजह है कि यह परंपरा वैज्ञानिक रूप से भी उपयोगी मानी जाती है।

PunjabKesari

पवित्रता और स्वच्छता का संदेश

प्राचीन काल में होलिका दहन से पहले पूरे गांव और घरों की विशेष सफाई की जाती थी। सर्दियों में जमा कचरा, बिना जरूरत का सामान और सब एक जगह इकट्ठा कर जला दिया जाता था। इससे गंदगी दूर होती थी, वातावरण शुद्ध रहता था और समाज में स्वच्छता का संदेश जाता था।

यें भी पढ़ें : इन 5 गलत आदतों से बढ़ता है ब्लड कैंसर का खतरा, जानें बचाव के तरीके

 

होलिका दहन में बरतें ये सावधानियां

पुराने सामान के नाम पर प्लास्टिक, रबर या सिंथेटिक चीजें न जलाएं
अग्नि के आसपास गंदगी न करें
तामसिक या अपवित्र वस्तुएं गलती से भी न डालें
बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

PunjabKesari

होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने सामान और गोबर के उपलों की आहुति हमें यह सिखाती है कि पुराने को छोड़कर, शुद्ध मन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए जीवन की शुरुआत करें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it