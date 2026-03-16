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Oscar 2026 में धर्मेंद्र जी को नहीं किया गया याद, टूटा करोड़ों भारतीयों का दिल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Mar, 2026 01:43 PM
Oscar 2026 में धर्मेंद्र जी को नहीं किया गया याद, टूटा करोड़ों भारतीयों का दिल

नारी डेस्क: ऑस्कर 2026 के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में अनुभवी भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को शामिल न किए जाने पर लोगों का ध्यान गया, जिससे दर्शकों में खासकर भारत में निराशा हुई। लॉस एंजिल्स में आयोजित इस समारोह में दिखाए गए इस सेगमेंट में हॉलीवुड के कई दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन 'शोले' के अभिनेता को इसमें जगह नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2026 में हुए 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में धर्मेंद्र को याद किया गया था।

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धर्मेंद्र को शामिल न किया जाना अप्रत्याशित था खासकर भारतीय सिनेमा में उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। 1960 के दशक में अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने शोले (1975), चुपके चुपके (1975), फूल और पत्थर (1966) और सीता और गीता (1972) जैसी फ़िल्मों में अपने अभिनय के लिए खूब तारीफ़ बटोरी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी तीनों ही शैलियों को बखूबी निभाया, जिससे वे घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गए।

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इससे पहले ऑस्कर के मंच पर नितिन चंद्रकांत देसाई (2024), इरफान खान, भानु अथैया (2021) और श्रीदेवी-शशि कपूर (2018) जैसी भारतीय हस्तियों को याद किया जा चुका है। हालांकि धर्मेंद्र की गैर-मौजूदगी पर काफ़ी ध्यान गया, लेकिन इस सेगमेंट का मुख्य फ़ोकस उन जाने-माने हॉलीवुड कलाकारों को श्रद्धांजलि देना था, जिनका 2025 में निधन हो गया था। इस मोंटाज के साथ धीमा ऑर्केस्ट्रल संगीत बज रहा था जो आम तौर पर होने वाली लाइव परफ़ॉर्मेंस की जगह ले रहा था और इसने उन सम्मानित हस्तियों के निजी और पेशेवर प्रभाव को उजागर किया। इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान, कुछ खास लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया।
 

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