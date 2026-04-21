पहलगाम हमला:  पति को याद कर टूटी पत्नी, बोली- आज तक सुनाई देती हैं गोलियों की आवाजें

नारी डेस्क: पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले को एक साल पूरा होने के मौके पर, संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने अपने गहरे सदमे और देश तथा अपने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अपने पक्के इरादे को ज़ाहिर किया। संतोष जगदाले उन 26 पीड़ितों में से एक थे जिन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई थी। 50 वर्षीय संतोष जगदाले की पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में हत्या कर दी गई थी, जब आतंकवादियों ने पहलगाम के मशहूर बैसरन घाटी इलाके में पर्यटकों पर गोलियां चला दी थीं। हमले के वक्त वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ परिवारिक छुट्टी पर थे। यह भयानक घटना उनकी आंखों के सामने घटी, जिसने उनके मन पर गहरे ज़ख्म छोड़ दिए, जिनसे उनका परिवार आज भी जूझ रहा है।



आज भी परिवार को सुनाई देती है चीखें और रोने की आवाजें

IANS से ​​बात करते हुए, प्रगति जगदाले ने कहा कि समय बीत जाने के बाद भी, उस दिन की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। उन्होंने कहा, - "एक साल बीत गया है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे हम उसी बैसरन घाटी में फंसे हुए हैं। मुझे आज भी चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमने जो कुछ भी सहा है, उसे हम हर दिन फिर से जीते हैं। मैं इसे पूरी तरह से शब्दों में बयां नहीं कर सकती, लेकिन वह दर्द आज भी वैसा ही बना हुआ है।" उस घटना को याद करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों ने हत्याएं करने से पहले पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की थी।



देश के लिए जिंदगी की समर्पित

प्रगति जगदाले ने कहा- "जब मैं उस पल के बारे में सोचती हूं, तो अक्सर यह कल्पना करती हूं कि क्या मैं कुछ कर सकती थी? क्या मैं बंदूक छीन सकती थी? क्या मैं मुकाबला कर सकती थी? या किसी तरह उन्हें बचा सकती थी? ये विचार हर दिन मेरे मन में आते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कभी इसे भुला पाऊंगी या नहीं। शायद भगवान ने मुझे किसी खास मकसद से ही ज़िंदा रखा है।" उन्होंने कहा- "मेरे पति की हत्या उनके धर्म के बारे में पूछने के बाद की गई थी। उस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मेरी बेटी और मैंने यह फैसला किया है कि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी देश और अपने धर्म के लिए समर्पित कर देंगे।" सरकार का आभार जताते हुए, प्रगति जगदाले ने कहा कि हालांकि कोई भी कदम उनके नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकता, फिर भी वह हमले के जवाब में उठाए गए कदमों की सराहना करती हैं।

सेना ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर

हमले के बाद, भारत ने 7 मई, 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाना था; इसके तहत लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नौ बड़े लॉन्चपैड पर हमले किए गए। इस कार्रवाई के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। इन हमलों के बाद चार दिनों तक संघर्ष चला, जिसमें पाकिस्तान की तरफ़ से ड्रोन हमले और गोलाबारी की गई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर और गुजरांवाला के पास स्थित रडार ठिकानों पर हमले किए। लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया, जिसके बाद 10 मई को युद्धविराम समझौता हुआ।

