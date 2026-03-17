सारा अली खान पर भी गिरी गाज, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने से पहले देना होगा एफिडेविट

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान से कहा गया कि अगर वह बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में दर्शन करना चाहती हैं, तो उन्हें एक हलफनामा (affidavit) जमा करना होगा। मंगलवार को बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब से, अगर कोई भी गैर-हिंदू इन मंदिरों में दर्शन करना चाहता है, तो उसे एक हलफनामा जमा करना अनिवार्य होगा। द्विवेदी ने कहा कि सभी गैर-हिंदुओं से इस बात का सबूत मांगा जाएगा कि वे हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं।



द्विवेदी ने मीडिया से कहा- "अगर सारा अली खान सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती हैं और एक हलफनामा जमा करती हैं, तो हम उन्हें पूजा करने की अनुमति देंगे।" सारा अली खान का पिछले कई सालों से केदारनाथ मंदिर के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है; वह अक्सर हिमालय में स्थित इस पवित्र स्थल के दर्शन करने जाती रहती हैं। उनका यह जुड़ाव 2017 में फिल्म 'केदारनाथ' की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, जो हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। तब से लेकर अब तक, वह लगभग हर साल यहाँ आती रही हैं—अक्सर अप्रैल से नवंबर के बीच, जब मंदिर के कपाट खुले रहते हैं।



सारा मंदिर के सामान्य अनुष्ठानों में भाग लेती हैं जिसमें सुबह-सवेरे दर्शन करना और पूजा-अर्चना करना शामिल है और ऐसा करते समय उन्हें कोई आधिकारिक भूमिका या विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये यात्राएं आमतौर पर पूरी तरह से निजी होती हैं और इनका फिल्मों के प्रचार या किसी ब्रांड से जुड़ी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं होता है।सारा अक्सर अपनी यात्राओं के कुछ हिस्सों को सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। इन यात्राओं की निरंतरता ने केदारनाथ को फिल्मों से इतर उनके सार्वजनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बना दिया है। इस बार उनकी यात्रा में बाधा आ सकती है।

