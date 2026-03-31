बात- बात पर टेंशन लेने की छोड़ दो आदत, नहीं तो खराब हो जाएंगे दांत और मसूड़े

नारी डेस्क: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) एक आम समस्या बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, बल्कि आपके दांत और मसूड़ों पर भी पड़ता है? डेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार, लंबे समय तक तनाव रहने से कई ओरल हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं।



तनाव का दांत और मसूड़ों पर असर

दांत पीसना (Teeth Grinding / Bruxism): तनाव में लोग अक्सर अनजाने में दांत पीसते हैं, खासकर नींद में। इससे दांत घिस जाते हैं, टूट सकते हैं और दर्द भी हो सकता है।

मसूड़ों की बीमारी (Gum Disease): तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे मसूड़ों में सूजन, खून आना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह आगे चलकर पीरियोडोंटल डिजीज का रूप ले सकती है।

मुंह सूखना (Dry Mouth): तनाव के कारण लार कम बनती है, जिससे मुंह सूख जाता है। इससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और कैविटी का खतरा बढ़ जाता है।

मुंह के छाले (Mouth Ulcers): ज्यादा तनाव लेने पर बार-बार छाले निकलना आम बात है।यह दर्दनाक होते हैं और खाने-पीने में परेशानी देते हैं।

दांतों का कमजोर होना: लगातार तनाव से लोग अपनी ओरल केयर को नजरअंदाज करते हैं, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं।



क्यों होता है ऐसा?

तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल (Stress Hormone)बढ़ जाता है, जो इम्यूनिटी कम करता है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता घटाता है , ओरल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा इलाज यह है कि स्ट्रेस कंट्रोल करें, योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालें। दिन में 2 बार ब्रश और रोज फ्लॉस करना जरूरी है। अगर आप दांत पीसते हैं, तो डेंटिस्ट से माउथ गार्ड बनवाएं। मीठा और जंक फूड कम करें, फल-सब्जियां ज्यादा खाएं। हर 6 महीने में डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं



इन बातों का रखें ख्याल

तनाव सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके दांतों और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। स्वस्थ दांतों के लिए सिर्फ ब्रश करना ही नहीं, बल्कि स्ट्रेस फ्री रहना भी उतना ही जरूरी है।

