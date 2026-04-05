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Diabetes के मरीज भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना किडनी हो जाएंगी फेल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Apr, 2026 02:43 PM
Diabetes के मरीज भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना किडनी हो जाएंगी फेल

 नारी डेस्क: डायबिटीज आज हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही है। अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो इसके गंभीर नतीजे शरीर के कई अंगों पर पड़ सकते हैं। खासकर किडनी डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित अंगों में से एक है। डॉक्टरों की सलाह है कि डायबिटीज के मरीज इन चार गलतियों से बचें, वरना किडनी फेल होने का खतरा बढ़ सकता है।

शुगर लेवल को अनदेखा करना

डायबिटीज के मरीजों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वे अपने ब्लड शुगर लेवल को अनदेखा कर देते हैं। अगर शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहे तो यह किडनी की फिल्टरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। किडनी में छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स पर असर पड़ता है और धीरे-धीरे किडनी फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से ब्लड शुगर चेक करना और जरूरत पड़ने पर दवाइयों का सेवन करना जरूरी है।  रोजाना सुबह और शाम शुगर चेक करें और हाई शुगर वाले फूड्स को सीमित करें।

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हाई सॉल्ट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन

डायबिटीज के मरीज अक्सर फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक का सेवन करते हैं। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो किडनी पर दबाव डालता है। नमक की अधिकता से किडनी के नेफ्रॉन्स (छोटी फिल्टर इकाइयाँ) खराब हो सकती हैं। प्रोसेस्ड फूड में छिपे हुए सॉडियम और एडिटिव्स भी किडनी के लिए हानिकारक हैं। ताजे फल, सब्ज़ियां और कम नमक वाला खाना खाएं। पैकेज्ड फूड से बचें।

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 दवाइयों का गलत इस्तेमाल

डायबिटीज के मरीज अक्सर दवाइयों को अपनी मरज़ी से बदलते या छोड़ देते हैं, जो किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे NSAIDs या पेनकिलर लंबे समय तक लेने से किडनी की कार्यक्षमता घट सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का सेवन या बंद करना किडनी पर बुरा असर डालता है। समय पर दवा लेना और नियमित चेकअप कराना बेहद जरूरी है। दवा की खुराक और समय का पालन करें। नए दवा लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

पानी की कमी और हाइड्रेशन न रखना

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। डायबिटीज में अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो किडनी के लिए खतरनाक है। पानी की कमी से किडनी स्टोन्स और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।  चाय-कॉफी और शुगर ड्रिंक्स के बजाय पानी और हर्बल टी को प्राथमिकता दें।

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डायबिटीज के मरीजों को अपनी किडनी की सेहत को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्लड शुगर कंट्रोल करना, संतुलित आहार लेना, दवाइयों का सही सेवन और पर्याप्त पानी पीना, ये चार आदतें आपकी किडनी को स्वस्थ रख सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप किडनी फेल्योर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।
 

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