चार धाम यात्रा 2026: केदारनाथ–बद्रीनाथ जाने से पहले जान लें नियम, रजिस्ट्रेशन और 5 जरूरी बातें

नारी डेस्क: आस्था और श्रद्धा की प्रतीक चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड के पवित्र धामों की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। अगर आप भी इस साल यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो निकलने से पहले कुछ जरूरी नियम और जानकारी जरूर जान लें।
कपाट खुलने की तारीखें (2026)
चारों धाम के कपाट अलग-अलग तारीखों पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे
19 अप्रैल 2026: यमुनोत्री और गंगोत्री
22 अप्रैल 2026: केदारनाथ
23 अप्रैल 2026: बद्रीनाथ
चार धाम यात्रा 2026: जान लें 5 अहम बातें
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 6 मार्च 2026 से शुरू
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन: 17 अप्रैल 2026 से शुरू
बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करना संभव नहीं होगा।
ऑनलाइन, ऐप और WhatsApp से भी रजिस्ट्रेशन
सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकल्प दिए हैं
आधिकारिक वेबसाइट: registrationandtouristcare.uk.gov.in
मोबाइल ऐप: Tourist Care Uttarakhand
WhatsApp नंबर: 8394833833
WhatsApp पर “Yatra” लिखकर भेजने से पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर
ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा इन शहरों में मिलेगी
ऋषिकेश (ट्रांजिट कैंप, ISBT, गुरुद्वारा परिसर)
हरिद्वार (ऋषिकुल ग्राउंड)
देहरादून (विकासनगर)
जरूरी दस्तावेज
भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ई-मेल आईडी जरूरी
जिनके पास आधार नहीं है, वे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त
चार धाम यात्रा के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे।
हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा
जो श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है
किराया: लगभग ₹1.5 लाख प्रति व्यक्ति
अवधि: 4 दिन
यात्रा रूट
दिन 1: देहरादून → यमुनोत्री
दिन 2: खरसाली → गंगोत्री
दिन 3: गंगोत्री → केदारनाथ
दिन 4: गुप्तकाशी → बद्रीनाथ
हेल्पलाइन नंबर : यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर संपर्क कर सकते हैं।
चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। सही जानकारी, समय पर रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन करके आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।