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हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान अपनी फैन के साथ खड़े रहे सलमान खान, उसके साथ बिताया खूब वक्त

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Apr, 2026 03:39 PM
हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान अपनी फैन के साथ खड़े रहे सलमान खान, उसके साथ बिताया खूब वक्त

नारी डेस्क:  एक्टर सलमान खान साल 2007 से अपने 'बीइंग ह्यूमन' फाउंडेशन के ज़रिए कई लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च उठा रहे हैं। इस हफ़्ते एक पॉडकास्ट पर चुपचाप शेयर की गई एक कहानी में उनका ऐसा पहलू सामने आया है जो शायद ही कभी खबरों में पहले आया हो। कर्नाटक की रीना राजू ने  RJ सौजन्या के साथ 'वॉइस ऑफ़ बेंगलुरु' पॉडकास्ट में बताया कि कैसे सलमान ने इस पूरे मुश्किल दौर में चुपचाप उनकी मदद की।


रीना राजू ने एक नहीं बल्कि दो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाए हैं और अब ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ों को सहारा देने वाला अपना खुद का संगठन चलाती हैं। उन्होंने बताय कि कैसे सलमान ने उनकी ज़िंदगी के कुछ सबसे डरावने पलों में उनका साथ दिया और वह भी बिना किसी कैमरे या पब्लिसिटी के। वह कहती हैं- पहले हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले, उन्होंने सलमान के पर्सनल नंबर पर उनसे संपर्क किया। इस बात से पूरी तरह वाकिफ होते हुए भी कि उन्हें दुनिया भर से लोगों के अनगिनत मैसेज आते होंगे। जब उन्होंने एक्टर को बताया कि वह हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाली है, तब वह ऑस्ट्रेलिया में एक शूट के बीच में थे। उस रात, जिस रात उसकी सर्जरी होनी थी, उन्होंने उसके परिवार को फ़ोन किया और उनसे लगभग दो घंटे तक बात की।


 रीना राजू आगे कहती हैं- "वह मेरे परिवार के प्रति बहुत दयालु थे और उन्होंने मुझे इस प्रक्रिया से गुज़रने के लिए हिम्मत दी," । उन्होंने कह- "सलमान सर के बारे में बात करते हुए मैं भावुक हो जाऊंगी। मैं उनसे अपने तीनों दिलों और अपनी आत्मा से प्यार करती हूं।" उसके बाद, दो साल तक उसका उससे कोई संपर्क नहीं रहा। जब आखिरकार उसने दोबारा उससे संपर्क किया और बताया कि उसने अपना खुद का एक फाउंडेशन, 'लाइट अ लाइफ' शुरू किया है, तो उसे वह तुरंत याद आ गई। रीना के दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, 2018 में आखिरकार वे दोनों आमने-सामने मिले। वह मुंबई में सलमान के घर उससे मिलने गई थी, यह सोचकर कि यह मुलाक़ात सिर्फ़ दस मिनट की होगी लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह कहीं ज़्यादा यादगार था। 


 रीना कहती हैं- उनके चेहरे पर साफ़-साफ़ नेकी झलकती है, हमने पूरी रात उसके घर पर पार्टी करते हुए, गाते-नाचते बिताई।" यह उसके दूसरे ट्रांसप्लांट के महज़ चार महीने बाद की बात थी एक ऐसा दौर जब वह डायबिटीज़ के साथ-साथ ट्रांसप्लांट के बाद होने वाली कई तरह की जटिलताओं से भी जूझ रही थी। इसके बावजूद, वह नाच रही थी। सलमान उसे और उसके परिवार को 'रेस 3' के सेट पर भी ले गए, जहां उन्होंने पूरा एक दिन बिताया। वहां से निकलने से पहले, उन्होंने उसे 'बीइंग ह्यूमन' की एक सफ़ेद साइकिल तोहफ़े में दी, उन्हें याद था कि काफ़ी समय पहले भेजे गए एक मैसेज में उसने ज़िक्र किया था कि उसे ऐसी ही एक साइकिल चाहिए एक ऐसी बात, जिसके उन्हें याद रहने की उसने शायद ही उम्मीद की होगी।


रीना बताती हैं कि आज भी, इतने साल बीत जाने के बाद भी जब भी उन्हें कोई गंभीर मेडिकल तकलीफ़ होती है जो कि ट्रांसप्लांटेड दिल के साथ जीने वाले किसी भी इंसान के लिए एक लगातार बनी रहने वाली सच्चाई है तो वह सलमान को मैसेज करती हैं। वह हमेशा जवाब देते हैं, और हमेशा ऐसी बातें लिखते हैं जिन्हें रीना  सबसे अच्छी और सबसे दयालु बातें बताती हैं। उन्होंने यह बात भी खास तौर पर कही कि इस मामले में वह अकेली नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सलमान के 'बीइंग ह्यूमन' फाउंडेशन से मदद मिली है जिसे उन्होंने 2007 में ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का खर्च उठाने के मकसद से शुरू किया था वे आम लोगों की नज़र से दूर ही रहते हैं।
 

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