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फ्रीजर में जम रही है बर्फ की चादर? जानिए गर्मियों में फ्रिज कितने नंबर पर चलाना चाहिए

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Apr, 2026 03:52 PM
फ्रीजर में जम रही है बर्फ की चादर? जानिए गर्मियों में फ्रिज कितने नंबर पर चलाना चाहिए

नारी डेस्क: गर्मियों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि फ्रिज का निचला हिस्सा ठीक से ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है। कई बार तो यह बर्फ इतनी ज्यादा हो जाती है कि सामान रखने की जगह भी नहीं बचती। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा बर्फ जमने का मतलब ज्यादा कूलिंग है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। दरअसल, फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जमने से फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि यह गैस पाइप को ब्लॉक कर देती है और ठंडी हवा नीचे तक नहीं पहुंच पाती।

 फ्रीजर में ज्यादा बर्फ क्यों जमती है?

फ्रीजर में बर्फ जमने का सबसे बड़ा कारण गलत तापमान सेटिंग होता है। अगर आप फ्रिज को बहुत ज्यादा ठंडे नंबर पर सेट कर देते हैं, तो बर्फ तेजी से जमने लगती है। इसके अलावा, बार-बार फ्रिज खोलना, दरवाजा ठीक से बंद न होना या गैस की कमी भी इस समस्या की वजह बन सकती है। इसलिए मौसम के हिसाब से सही तापमान सेट करना बेहद जरूरी है।

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  बर्फ हटाने के लिए क्या न करें?

अक्सर लोग फ्रीजर में जमी बर्फ को हटाने के लिए चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे फ्रिज के अंदर की गैस पाइप को नुकसान पहुंच सकता है और गैस लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें।

 बर्फ हटाने के आसान और सुरक्षित तरीके

अगर आपके फ्रीजर में बार-बार बर्फ जम रही है, तो आप ये आसान उपाय अपना सकते हैं

 नमक का इस्तेमाल करें: नमक बर्फ को जल्दी पिघलाने में मदद करता है। आप नमक या नमक वाले पानी का हल्का छिड़काव कर सकते हैं, इससे बर्फ जल्दी हटती है।

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 फ्रिज की गैस चेक करवाएं: अगर फ्रिज में गैस कम है, तो भी बर्फ ज्यादा जम सकती है। ऐसे में गैस चेक कराना जरूरी है।

कंडेनसर कॉइल साफ करें: गंदे कॉइल के कारण कूलिंग प्रभावित होती है। महीने में एक-दो बार कॉइल की सफाई करने से यह समस्या कम हो सकती है।

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 डिफ्रॉस्ट ड्रेन साफ रखें: अगर ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, तो पानी जमा होकर बर्फ में बदल जाता है। इसलिए इसे समय-समय पर साफ करें।

गर्मियों में फ्रिज कितने नंबर पर चलाना चाहिए?

अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि फ्रिज को गर्मियों में किस नंबर पर सेट करना चाहिए। आमतौर पर फ्रिज में 1 से 5 या 1 से 7 तक नंबर होते हैं कम नंबर (1-2) → कम ठंडक ज्यादा नंबर (4-5 या 6-7) → ज्यादा ठंडक  गर्मियों में फ्रिज को 3 से 4 नंबर पर रखना सबसे सही माना जाता है। इससे कूलिंग संतुलित रहती है और फ्रीजर में ज्यादा बर्फ भी नहीं जमती।

 

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