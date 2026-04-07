अब प्याज काटते समय नहीं आएंगे आंसू! ये आसान ट्रिक्स बना देंगी किचन लाइफ आसान

नारी डेस्क: किचन में खाना बनाते समय प्याज काटना सबसे आम लेकिन परेशान करने वाला काम होता है। जैसे ही आप प्याज काटना शुरू करते हैं, आंखों में जलन होने लगती है और आंसू आने लगते हैं। कई बार यह परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। असल में, प्याज में मौजूद एक खास गैस आंखों के संपर्क में आते ही जलन पैदा करती है, जिससे आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं।

क्यों आते हैं प्याज काटते समय आंसू?

प्याज में सल्फर युक्त तत्व होते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, तो ये हवा में मिलकर गैस बनाते हैं। यह गैस आंखों तक पहुंचते ही जलन पैदा करती है, जिससे आंसू आने लगते हैं।

इन आसान ट्रिक्स से मिलेगा राहत

काटने से पहले प्याज को ठंडा करें: प्याज को काटने से पहले 10–15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा होने से उसमें से निकलने वाली गैस कम हो जाती है, जिससे आंखों में जलन नहीं होती।

हमेशा तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल करें: कुंद (धुंधला) चाकू प्याज को कुचल देता है, जिससे ज्यादा गैस निकलती है। वहीं तेज चाकू से प्याज आसानी से कटता है और गैस कम निकलती है, जिससे आंखों में कम जलन होती है।

पास में पानी का बर्तन रखें: प्याज काटते समय अपने पास पानी से भरा कटोरा रखें। इससे निकलने वाली गैस पानी में घुल जाती है और आंखों तक नहीं पहुंचती।

चश्मा या गॉगल्स पहनें: अगर आपकी आंखों में ज्यादा जलन होती है, तो प्याज काटते समय चश्मा या सनग्लासेस पहन सकते हैं। यह गैस को आंखों तक पहुंचने से रोकता है और आपको आराम मिलता है।

मोमबत्ती वाला घरेलू नुस्खा: प्याज काटते समय उसके पास एक जली हुई मोमबत्ती रख दें। माना जाता है कि मोमबत्ती की लौ गैस को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे आंखों पर उसका असर कम हो जाता है।

प्याज काटते समय आंसू आना एक आम समस्या है, लेकिन इन आसान ट्रिक्स को अपनाकर आप इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। छोटी-छोटी आदतें आपकी किचन लाइफ को आसान और आरामदायक बना सकती हैं।